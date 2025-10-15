Військовий оглядач Василь Пехньо розповів в етері 24 Каналу, що тема ймовірного нападу росіян з боку Білорусі на територію України є дуже чутливою. Таким чином окупанти намагаються залякати українське суспільство ще від початку повномасштабного вторгнення.

Дивіться також Білорусь хоче "великої угоди" з США, а Україна "не має становити загроз": нові заяви Лукашенка

Чи можливий напад зі сторони Білорусі?

Василь Пехньо зауважив, що українські спецслужби, дуже детально слідкую за ситуацією у Білорусі, тримаючи її під контролем.

Тому, я вважаю, що в Україні не варто розганяти паніку,

– сказав він.

Однак Росія, ймовірно, використовує територію Білорусі, щоб залітати безпілотниками у повітряний простір країн НАТО. Це загроза.

На думку військового оглядача, зараз Росія пробуватиме розширити ескалацію щодо країн Заходу. Все тому, що ескалація є запорукою існування путінського режиму. Росії потрібна постійна війна.

Росіяни у випадку з Україною дійшли до стелі своїх ескалаційних можливостей. Особливих досягнень на фронті у них немає, але ескалація потрібна. Тому вони її розширюють і це чітко видно по країнах Європи,

– висловився Василь Пехньо.

Однак, за його словами, окупанти намагаються не переступити межу, запускаючи безпілотники у повітряний простір країн НАТО. Крім цього, росіяни можуть спробувати організувати формування "зелених чоловічків" на території Білорусі поблизу країн, які з нею межують.

Це, ймовірно, відбуватиметься дуже обережно, щоб не привертати зайву увагу. Але метою таких дій буде підтримувати постійну напругу серед європейського суспільства.

Чи є загроза з боку Білорусі?