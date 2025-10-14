Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяви Лукашенка на нараді з питань розвитку білорусько-американських відносин, які цитує БЕЛТА.

Дивіться також Білорусь ще ніколи не була настільки готовою до війни: навіщо Лукашенко підняв по тривозі армію

Що сказав Лукашенко?

У своєму виступі Лукашенко розмріявся, що політика Білорусі щодо відновлення відносин зі США "повинна будуватися виключно в білоруських інтересах".

Ми будемо чекати на їхню пропозицію великої угоди. Ми готові з ними укласти велику угоду. На одній шальці терезів їхні питання, прохання і вимоги, на іншій шальці терезів – наші питання і вимоги. Вирішуємо? Давайте будемо вирішувати. Ми до цього готові,

– заявив білоруський президент.

Також він висловився щодо намагань США досягти миру в Україні. Лукашенко заявив, що Україна має існувати як "незалежна держава". Водночас він додав, що вона нікому не має створювати "жодних проблем і загроз".

Ми за те, щоб війна була зупинена зараз. В іншому випадку зникне ця незалежна суверенна держава,

– заявив білоруський глава.

Він додав, що якщо США бачать "невелику роль" Білорусі у врегулюванні конфлікту в Україні, то білоруська сторона готова в цьому брати участь.

"Ми про свою позицію заявили – мир і тільки мир", – сказав Лукашенко.

За його словами, диктатор Путін нібито теж налаштований на мир.

Водночас білоруський президент вважає, що "Томагавки" нічого не вирішать, а тільки ескалюють ситуацію до ядерної війни. На його думку, це "краще за всіх розуміє" Трамп, який і не поспішає передавати цю "смертоносну зброю", якою Зеленський хоче бити вглиб Росії.

Останні заяви Лукашенка