Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяви Лукашенка на нараді з питань розвитку білорусько-американських відносин, які цитує БЕЛТА.
Дивіться також Білорусь ще ніколи не була настільки готовою до війни: навіщо Лукашенко підняв по тривозі армію
Що сказав Лукашенко?
У своєму виступі Лукашенко розмріявся, що політика Білорусі щодо відновлення відносин зі США "повинна будуватися виключно в білоруських інтересах".
Ми будемо чекати на їхню пропозицію великої угоди. Ми готові з ними укласти велику угоду. На одній шальці терезів їхні питання, прохання і вимоги, на іншій шальці терезів – наші питання і вимоги. Вирішуємо? Давайте будемо вирішувати. Ми до цього готові,
– заявив білоруський президент.
Також він висловився щодо намагань США досягти миру в Україні. Лукашенко заявив, що Україна має існувати як "незалежна держава". Водночас він додав, що вона нікому не має створювати "жодних проблем і загроз".
Ми за те, щоб війна була зупинена зараз. В іншому випадку зникне ця незалежна суверенна держава,
– заявив білоруський глава.
Він додав, що якщо США бачать "невелику роль" Білорусі у врегулюванні конфлікту в Україні, то білоруська сторона готова в цьому брати участь.
"Ми про свою позицію заявили – мир і тільки мир", – сказав Лукашенко.
За його словами, диктатор Путін нібито теж налаштований на мир.
Водночас білоруський президент вважає, що "Томагавки" нічого не вирішать, а тільки ескалюють ситуацію до ядерної війни. На його думку, це "краще за всіх розуміє" Трамп, який і не поспішає передавати цю "смертоносну зброю", якою Зеленський хоче бити вглиб Росії.
Останні заяви Лукашенка
Днями Лукашенко звинуватив Зеленського у небажанні просуватися до мирної угоди. На його думку, український президент прийме "відповідні рішення", коли буде "потужний тиск" на Україну.
А за кілька днів до цього Лукашенко навіть заявив про бажання поговорити із Зеленським, щоб нібито запропонувати "хороший" мирний план.
Також самопроголошений президент Білорусі коментував заяви НАТО про готовність збивати російські літаки. Він заявив, що у такому випадку Москва та Мінськ "воюватимуть на всі гроші".