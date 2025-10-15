Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в его телеграм-канале.

К теме Беларусь хочет "большой сделки" с США, а Украина "не должна представлять угроз": новые заявления Лукашенко

Что доложил Зеленскому глава СВР?

Владимир Зеленский отметил, что санкции мира действительно ограничивают российскую способность продолжать и расширять войну против Украины. Поэтому чем сильнее будет санкционное давление, тем быстрее можно будет гарантировать надежную безопасность и для нашей страны, и для партнеров.

Это четко подтверждается закрытыми данными, которые были получены нашей разведкой. Есть также множество открытых данных, в частности о состоянии российской промышленности, финансов, региональных бюджетов, которые в целом подтверждают правильность курса на дальнейшее давление на Россию. Система Путина не выдержит противостояния, в которое он завел Россию. Определили сегодня ключевые направления дальнейшего нашего давления. Поручил работать с соответствующими странами,

– сказал президент.

Он также отметил, что накануне его визита в Вашингтон и контактов с европейскими лидерами обсудил с Олегом Иващенко ключевые источники поставок в Россию критических компонентов и оборудования для производства оружия.

"Мы в Украине четко понимаем, какая поставка имеет наибольшее значение для Москвы, и каждая такая схема должна быть перекрыта. У наших партнеров для этого есть все возможности", – отметил украинский лидер.

Отдельно Владимир Зеленский сказал, что председатель Службы внешней разведки доложил ему о российском плане дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси.

На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнеров, которым это может угрожать,

– резюмировал президент.

Кстати, недавно Александр Лукашенко приказал перевести белорусскую армию в состояние боевой готовности. Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в эфире 24 Канала заявил, что Украина должна реагировать на такие действия, а наши войска, которые прикрывают северную границу, также следует удерживать в состоянии готовности, даже без прямых признаков наступления.

