Однако действия Лукашенко в течение последних лет относительно белорусской армии свидетельствуют о том, что Беларусь теоретически готова к войне. Это в эфире 24 Канала отметил заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко.

Почему Лукашенко принял такое решение?

Павел Латушко отметил, что это решение Лукашенко принял сразу после встречи с Владимиром Путиным в Душанбе. В то же время в Беларуси скрывают детали. Однако, по сообщениям ГПСУ, действий вблизи границ с Украиной не наблюдается.

Есть информация о том, что эти учения проводятся прежде всего возле границ Литвы и Польши. Белорусский генерал Александр Вольфович заявил, что якобы им снова угрожает Запад. На самом деле такие решения нужно воспринимать как ИПСО на страны Западной Европы.

Это опять бряцание оружием, проведение ИПСО для того, чтобы заставить западные европейские страны волноваться прежде всего о своей оборонной безопасности. Для того, чтобы тот ресурс, который они могли бы передать на поддержку Украины, они оставляли себе, тратили на защиту своего воздушного пространства. Мне кажется, на это нацелены действия Лукашенко. Это точно приказ Кремля,

– считает заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси.

По его словам, если будет приказ из Кремля, Лукашенко его выполнит. Он не будет придерживаться договоренностей ни с Брюсселем, ни с Вашингтоном. Белорусский диктатор всегда будет выбирать Россию.

В то же время действия режима Лукашенко с 2022 года до весны 2025 года в военной сфере показывают, что Беларусь готова к войне. На это были выделены как внутренние белорусские средства, так и российские.

В частности, произошли изменения во всех законодательных актах Беларуси, которые связаны с объявлением военного, чрезвычайного положения, мобилизации, относительно человеческих ресурсов, экономики, промышленности. Они вложили деньги в строительство укрепрайонов в Брестской, Гомельской, Гродненской областях. Была упрощена система призыва в вооруженные силы Беларуси и так далее.

Если мы посмотрим на комплекс всех этих действий, то действительно Беларусь никогда не была настолько готовой к войне. Всю эту милитаристскую риторику публично повторяет Лукашенко. Он постоянно говорит: "Мы готовимся к войне",

– добавил Латушко.

Что об этом известно?