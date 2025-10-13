Об этом в телеэфире сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет 24 Канал.
Смотрите также После учений "Запад-2025": почему Лукашенко приказал привести армию Беларуси в состояние боеготовности
Какая ситуация на границе?
Представитель ГПСУ подчеркнул, что это не впервые, когда "они (белорусы) проверяют боевую готовность или нагнетают ситуацию из-за каких-то отдельных учений отдельных звеньев своей армии".
"Помним, недавно состоялись и совместные учения с Россией", – отметил Демченко.
Согласно его словам, несмотря на отсутствие изменений в пограничном, белорусское направление остается потенциально опасным.
По-прежнему, это направление, несмотря на все – несмотря на нагнетание, несмотря на то, что Беларусь продолжает поддерживать Россию – должны трезво оценивать ситуацию. Ведь это направление, еще раз отмечу, является для нас угрожающим. И мы должны продолжать наращивать наши оборонительные возможности, чтобы украинские воины могли противодействовать любой угрозе, если такая будет идти из Беларуси,
– подчеркнул представитель ГПСУ.
По состоянию на сейчас украинские пограничники не фиксируют перемещения белорусской техники или личного состава вблизи украинской границы.
"Каких-то изменений в направлении нашей границы мы не фиксируем: ни перемещения техники, ни перемещения личного состава, ни какой-то активности подразделений армии Беларуси в направлении границы с Украиной – этого не наблюдается", – уточнил Демченко.
Однако, он подчеркнул, что подразделения разведки и пограничные отряды находятся в постоянной готовности.
"И подразделения разведок, и пограничные отряды, которые охраняют границу с Беларусью, постоянно отслеживают ситуацию для того, чтобы мы могли вовремя отреагировать на любые риски, если таковые произойдут в Беларуси", – подытожил спикер.
Смотрите также Войска Беларуси перевели в состояние полной боевой готовности: к чему готовятся в стране
Что этому предшествовало?
Александр Лукашенко 11 октября приказал перевести войска Беларуси в повышенную боевую готовность. Тогда в минобороны страны говорили, что это делают для того, чтобы оценить способность их армии оперативно реагировать на возможные вызовы.
Представитель ГПСУ Демченко отмечал, что Беларусь не впервые прибегает к подобным действиям. Он подчеркнул, что надо трезво оценивать то, что происходит на территории Беларуси, и готовиться к развитию любых сценариев.
В то же время Демченко тогда сразу успокоил, что у украинской границы какой-то активности со стороны Беларуси не замечено.