Об этом в телеэфире сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет 24 Канал.

Смотрите также После учений "Запад-2025": почему Лукашенко приказал привести армию Беларуси в состояние боеготовности

Какая ситуация на границе?

Представитель ГПСУ подчеркнул, что это не впервые, когда "они (белорусы) проверяют боевую готовность или нагнетают ситуацию из-за каких-то отдельных учений отдельных звеньев своей армии".

"Помним, недавно состоялись и совместные учения с Россией", – отметил Демченко.

Согласно его словам, несмотря на отсутствие изменений в пограничном, белорусское направление остается потенциально опасным.

По-прежнему, это направление, несмотря на все – несмотря на нагнетание, несмотря на то, что Беларусь продолжает поддерживать Россию – должны трезво оценивать ситуацию. Ведь это направление, еще раз отмечу, является для нас угрожающим. И мы должны продолжать наращивать наши оборонительные возможности, чтобы украинские воины могли противодействовать любой угрозе, если такая будет идти из Беларуси,

– подчеркнул представитель ГПСУ.

По состоянию на сейчас украинские пограничники не фиксируют перемещения белорусской техники или личного состава вблизи украинской границы.

"Каких-то изменений в направлении нашей границы мы не фиксируем: ни перемещения техники, ни перемещения личного состава, ни какой-то активности подразделений армии Беларуси в направлении границы с Украиной – этого не наблюдается", – уточнил Демченко.

Однако, он подчеркнул, что подразделения разведки и пограничные отряды находятся в постоянной готовности.

"И подразделения разведок, и пограничные отряды, которые охраняют границу с Беларусью, постоянно отслеживают ситуацию для того, чтобы мы могли вовремя отреагировать на любые риски, если таковые произойдут в Беларуси", – подытожил спикер.

Смотрите также Войска Беларуси перевели в состояние полной боевой готовности: к чему готовятся в стране

Что этому предшествовало?