Так считает президент Финляндии Александер Стубб. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sydney Morning Herald.

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Какие неудачи назвал Стубб

Лидер Финляндии Александер Стубб считает, что Россия потерпела неудачу во всех ключевых направлениях, которые перед собой ставил Владимир Путин. Москва хотела нейтрализовать Украину, однако она движется к вступлению в ЕС и НАТО.

Также Россия хотела развалить Альянс, но после вступления Финляндии в НАТО фактически удвоила общую границу с блоком. Кремль планировал подорвать трансатлантическое партнерство, но Запад уже увеличивает оборонные расходы до 5% ВВП.

По его словам, кроме вышеупомянутого, России не удалось разрушить единство ЕС. Зато сейчас союз выглядит сплоченным, как никогда ранее. Это свидетельствует о том, что Кремль не достиг ни одной из поставленных геополитических задач.

По его мнению, Владимир Путин "потерпел неудачу по всем направлениям", несмотря на полномасштабную войну, которая идет уже третий год. Более того, Россия продолжает платить очень высокую цену за медленное продвижение на фронте в Украине.

В 2025 году она продвинулась лишь на 0,25% украинской территории, при этом потеряла примерно 167 солдат на каждый километр. Это очень высокая цена,

– заявил он.

Стубб считает, что Россия в ближайшие 5 – 10 лет продолжит курс на милитаризацию, без становления мирной демократией. Он назвал Путина "стратегическим дураком и военным неудачником", который вряд ли рискнет проверять действие 5-й статьи НАТО.

К слову, недавно Финляндия решила пересмотреть свои обязательства в сфере противоминной политики из-за изменения среды безопасности. Парламент поддержал выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.