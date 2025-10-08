Почему Бельгия не одобряет "репарационный заем"?

Бельгия находится под растущим давлением относительно разрешения на использование замороженных российских активов для "репарационного кредита" Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на FT.

Российские активы в Euroclear в Брюсселе, были заморожены в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году. Но многие западные страны, включая США, Германию и Бельгию, неохотно давали доступ к этим средствам, опасаясь правовых и финансовых последствий.

Позиция Европы изменилась за последние недели, особенно после того, как администрация Трампа призвала союзников G7 конфисковать "или иным образом использовать" базовые активы России "для финансирования обороны Украины".

Какова реакция ЕС?

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обратился к другим 26 странам ЕС с просьбой покрыть юридические и финансовые риски, связанные с этим займом, и гарантировать полную сумму, во избежание необходимости ее возврата Бельгией.

Его позиция вызвала осуждение со стороны других стран, особенно после того, как прибыль Euroclear стала облагаться корпоративным налогом в Бельгии.

Бельгия три года утверждала, что Euroclear – это бельгийская компания, и преимущества также. Теперь, когда она хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear – это европейская компания,

– сказал один высокопоставленный дипломат ЕС.

Другие страны утверждают, что трудное положение Украины требует солидарности, и указывают на примеры других стран:

Польша согласилась разместить на своей территории основной центр поставки оружия в Украину;

Дания направила истребители F-16 в Киев, не прося разделить риски с другими.

Но правительство Бельгии заявило, что "текущий план, который распространяется, не является удовлетворительным", и что условные обязательства "не решают вопрос покрытия рисков".

Позиция де Вевера разозлила некоторых лидеров ЕС на недавнем саммите в Копенгагене, сообщили FT официальные лица, ознакомленные с обсуждениями. Они также указали на относительно низкий уровень военной поддержки Украины со стороны Бельгии в течение последних трех лет по сравнению с Данией, Швецией и Германией, которые предоставили гораздо больше.

На что Украина хочет использовать деньги из активов России?

Украина должна иметь право использовать средства из замороженных активов Центробанка России не только на вооружение, пишет 24 Канал со ссылкой на FT.

Лидеры стран-членов ЕС предлагают, чтобы деньги использовали исключительно для закупки оружия или "на закупки в Европе и с Европой". Однако Украина хочет иметь гибкость в использовании средств.

Заместитель министра финансов Украины Александр Кава настаивает, что также к финансированию следует включить восстановление. Он пояснил, что на освобожденных территориях нужно вернуть людям условия для нормальной жизни.

