ЕС инвестирует в адаптацию к изменениям климата

Инвестиции в повышение климатической устойчивости сельского хозяйства, энергетики и транспорта способны обезопасить Европу от миллиардных экономических потерь и усилить ее конкурентоспособность. Об этом в своем отчете говорит Европейское агентство по окружающей среде.

У исследовании под названием "Обеспечение климатической устойчивости сельского хозяйства, энергетики и транспорта: сколько это стоит и какой эффект дает" отмечается, что именно эти три отрасли являются наиболее уязвимыми к изменению климата. Европа уже является континентом, который нагревается быстрее, а наводнения, засухи, волны жары и лесные пожары ежегодно наносят экономике ущерб в размере 40 – 50 миллиардов евро.

Обратите внимание! По оценкам Европейского агентства по окружающей среде, для адаптации к климатическим изменениям до 2050 года необходимо ежегодно инвестировать от 53 до 137 миллиардов евро – в зависимости от сценария повышения глобальной температуры до 1,5 – 2 или 3 градусов Цельсия. К 2100 году годовая потребность в финансировании может вырасти до 59 – 173 миллиардов евро, тогда как нынешний уровень инвестиций составляет лишь 15 – 16 миллиардов евро и преимущественно обеспечивается государственным сектором.

За период с 1980 по 2024 год совокупные экономические потери Европейского Союза от экстремальных погодных явлений достигли 822 миллиардов евро. Наиболее затратными стали 2021 – 2024 годы, при этом оценки учитывают только прямые убытки, тогда как реальные экономические последствия значительно больше.

Важно! В то же время отчет подчеркивает высокую эффективность инвестиций в климатическую адаптацию. В частности, меры по уменьшению рисков прибрежных наводнений могут принести до шести евро выгоды на каждый инвестированный евро, а по данным Всемирного института ресурсов, каждый доллар, вложенный в климатическую адаптацию, способен обеспечить более 10 долларов выгоды в течение десяти лет.

