ЄС інвестує у адаптацію до змін клімату

Інвестиції у підвищення кліматичної стійкості сільського господарства, енергетики та транспорту здатні убезпечити Європу від мільярдних економічних втрат і посилити її конкурентоспроможність, повідомляє 24 Канал із посиланням на Mundus Agri. Про це у своєму звіті говорить Європейське агентство з навколишнього середовища.

У дослідженні під назвою "Забезпечення кліматичної стійкості сільського господарства, енергетики та транспорту: скільки це коштує і який ефект дає" зазначається, що саме ці три галузі є найбільш уразливими до зміни клімату. Європа вже є континентом, який нагрівається найшвидше, а повені, посухи, хвилі спеки та лісові пожежі щороку завдають економіці збитків у розмірі 40 – 50 мільярдів євро.

Зверніть увагу! За оцінками Європейського агентства з навколишнього середовища, для адаптації до кліматичних змін до 2050 року необхідно щорічно інвестувати від 53 до 137 мільярдів євро – залежно від сценарію підвищення глобальної температури до 1,5 – 2 або 3 градусів Цельсія. До 2100 року річна потреба у фінансуванні може зрости до 59 – 173 мільярдів євро, тоді як нинішній рівень інвестицій становить лише 15 – 16 мільярдів євро і переважно забезпечується державним сектором.

За період з 1980 по 2024 рік сукупні економічні втрати Європейського Союзу від екстремальних погодних явищ сягнули 822 мільярдів євро. Найбільш витратними стали 2021 – 2024 роки, при цьому оцінки враховують лише прямі збитки, тоді як реальні економічні наслідки є значно більшими.

Важливо! Водночас звіт підкреслює високу ефективність інвестицій у кліматичну адаптацію. Зокрема, заходи для зменшення ризиків прибережних повеней можуть принести до шести євро вигоди на кожен інвестований євро, а за даними Світового інституту ресурсів, кожен долар, вкладений у кліматичну адаптацію, здатен забезпечити понад 10 доларів вигоди протягом десяти років.

