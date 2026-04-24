Посуха скорочує врожай і підтримує ціни

На ринку пшениці у США зберігається напружена ситуація: ціни тримаються поблизу найвищих рівнів за останні два роки, повідомляє Bloomberg. Основною причиною стала тривала посуха в регіоні Великих рівнин, де вирощують тверду червону озиму пшеницю – ключову сировину для виробництва хліба.

Нещодавно котирування цього сорту зросли до максимуму з червня 2024 року, хоча згодом частково скоригувалися. Учасники ринку дедалі частіше визнають, що погодні умови вже завдали значної шкоди врожаю.

Офіційні дані підтверджують негативну динаміку: частка посівів у доброму або відмінному стані скоротилася до 30%, тоді як тижнем раніше вона становила 34%, а рік тому – 45%. Водночас частка площ, уражених посухою, зросла до 70%, що значно перевищує показники початку року.

Дощі можуть змінити ситуацію, але не кардинально

Попри складні умови, ринок уважно стежить за прогнозами погоди. За інформацією аграрного відомства США, нова хвиля опадів може частково полегшити ситуацію вже найближчими днями.

Втім, експерти наголошують, що навіть за наявності дощів відновити потенціал врожаю буде складно. Через нестачу вологи рослини прискорюють розвиток, що скорочує період формування зерна. Це може призвести до зменшення його розміру, ваги та загальної врожайності.

Аналітики також відзначають, що ринок став надзвичайно чутливим до погодних змін: будь-які нові прогнози одразу впливають на ціни, змушуючи трейдерів швидко реагувати та фіксувати прибуток.

