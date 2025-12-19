Які гриби можна зустріти у грудні?

У лісах Волині вже кілька днів стоїть морозна погода, однак це не заважає рости їстівним грибам, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Суспільне". Так, на території національного природного парку "Прип'ять-Стохід" на Любешівщині виявили рядовку зелену (зелениці) та польські гриби.

Читайте також Зимовий збір грибів: чи можна йти по білі гриби у грудні

Заступниця начальника відділу еколого-освітньої роботи та рекреації нацпарку Віта Домашич розповіла, що гриби помітили працівники під час моніторингу в лісовому заказнику "Сваловичівська дача".

В лісах Любешівщини ростуть зелениці. Люди збирають, можна навіть мисочку на суп зібрати. А от те, що ростуть зараз польські гриби — це аномалія. Є також і неїстівні, як гігрофор пізній чи хрящ-молочник (гірчак), але для гірчака зараз взагалі не пора,

– говорить фахівчиня.

Сучасний агробізнес потребує надійного партнера. Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. Фінансування під посівну, аналіз ґрунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Приєднуйтеся та формуйте майбутнє українського агросектору вже сьогодні!

Причиною росту грибів в цю пору року, зазначила Віта Домашич, є аномальна тепла погода в листопаді й грудні, а також велика кількість вологи у лісах.

Що так пізно зростають цього року гриби – це аномальне зростання. Але гриби є не тільки в "Сваловичівській дачі". Вологи багато, ранки теплі, морозу немає. На весь листопад і грудень може один раз в нас був мороз. Волога пішла в ґрунт – і вони ростуть,

– додає фахівчиня нацпарку.

Старший науковий співробітник парку Юрій Корх розповів, що попри календарний грудень появі грибів сприяє відносно теплий грудень та зміна клімату в цілому: "Гриби в цю пору – досить аномальне явище. Раз на 10 років відбувається такий природний цикл. Я пам'ятаю, що така сама тепла зима, точніше її початок, коли росли в лісах гриби на Любешівщині, була в 1979 році. Також пам'ятаю рік, років 10 тому десь, коли я ще 31 грудня знаходив у лісі гриби".

Не складайте кошик в шафу: ці зимові гриби ростуть в Україні