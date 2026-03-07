Яка ситуація з опаленням у Києві?

Про те, скільки будинків у столиці не мають теплопостачання, йдеться в повідомленні Віталія Кличка.

Мер міста повідомив, що внаслідок нічної атаки Росії є пошкодження критичної інфраструктури. Зокрема без опалення залишились 1 905 будинків у таких районах:

Печерський;

Дніпровський;

Голосіївський;

Солом'янський.

Комунальники працюють, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в ці багатоповерхівки,

– зазначив мер.

Він також повідомив, що з урахуванням попередніх атак у столиці без тепла залишається 2 700 багатоповерхових будинків.

Зауважте! Сюди враховані квартири Дарницького та Дніпровського районів, куди неможливо подати теплопостачання через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Водночас Олексій Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України повідомив, що в столиці загалом немає тепла у 2 806 будинках.

Тривають роботи з усунення аварій у внутрішньобудинкових мережах і поступового відновлення теплопостачання,

– зазначив Кулеба.

Він додав, що над відновленням працює понад 100 аварійних бригад і понад 400 фахівців. Зокрема допомагають рятувальники з інших областей та працівники Укрзалізниці.

Що відомо про наслідки атаки в ніч на 7 березня?

Як повідомляє Укренерго внаслідок масовано обстрілу Росії постраждали Харківська, Запорізька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Миколаївська та Хмельницька області. Там фіксують знеструмлення, однак рятувальники вже почали роботи з ліквідації наслідків та відновлення енергопостачання.

Водночас у матеріалі РБК-Україна йдеться про те, що росіяни били по Києву, Одесі, Харкову та Чернівцях. А ціллю була енергетика не лише в Києві, а й Чернівецькій області. Ймовірно хотіли вдарити по місцевій ГЕС.

Що ще потрібно знати про ситуацію в енергетиці?