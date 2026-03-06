У якій області наразі найгірша ситуація зі світлом?

Це зумовлено низкою факторів, про що зазначили в ExPro.

Річ у тім, що суттєвих руйнувань зазнали обʼєкти передачі та розподілу електроенергії. Вони якраз забезпечують постачання в Одеській області.

Зверніть увагу! У регіоні не залишилося жодної повністю вцілілої магістральної підстанції. Про це повідомляли в ДТЕК. Наголошується, що колосальних руйнувань зазнали понад 45% великих підстанцій ДТЕК Одеські електромережі.

Росіяни переважно атакують енергообʼєкти на Одещині великою кількістю дронів. Під постійними атаками ворога перебували не тільки обʼєкти Укренерго, але й розподільчі підстанції ДТЕК Одеські електромережі.

На окремих об’єктах повністю обладнання, відновлення якого може тривати місяці,

– наголосили в ExPro.

Наразі відбувається активне зростання генерації по всій країні. Зокрема йде високий рівень виробництва на АЕС, а також роботи сонячних та гідроелектростанцій.

Важливо! Але мережа саме в Одеській області поки не здатна технічно забезпечити передачу необхідної кількості електроенергії до регіону.

Що ще слід знати про ситуацію з електроенергією в Україні?