Про це повідомляє ДТЕК.

Які наслідки удару по об'єкту енергетики в Одеській області?

У ДТЕК зауважили, що руйнування на енергетичному об'єкті в Одеській області після атаки – значні.

Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану,

– зауважили у компанії.

Наразі енергетики ДТЕК працюють на місці обстрілу та розбирають завали.

"Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Світло тримається!" – написали у ДТЕК.

На сайті ДТЕК Одеські електромережі зазначено, що через ворожі атаки тимчасово без світла залишаються клієнти Хаджибейського та Київського районів Одеси. Також в Одесі та деяких районних центрах – екстрені відключення поза графіком.

До речі, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко висловив в етері 24 Каналу думку, що навесні ситуація з електрикою в Україні має покращитися. Тепер триває інтенсивне відновлення генерувальних потужностей і мереж, готується планування до наступного опалювального сезону.

Де ще ворог бив по енергетиці України останнім часом?