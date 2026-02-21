Про це повідомляє ДТЕК.
До теми Австрія надає допомогу для України: Київ отримає мільйони євро та важливе обладнання
Які наслідки удару по об'єкту енергетики в Одеській області?
У ДТЕК зауважили, що руйнування на енергетичному об'єкті в Одеській області після атаки – значні.
Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану,
– зауважили у компанії.
Наразі енергетики ДТЕК працюють на місці обстрілу та розбирають завали.
"Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Світло тримається!" – написали у ДТЕК.
На сайті ДТЕК Одеські електромережі зазначено, що через ворожі атаки тимчасово без світла залишаються клієнти Хаджибейського та Київського районів Одеси. Також в Одесі та деяких районних центрах – екстрені відключення поза графіком.
До речі, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко висловив в етері 24 Каналу думку, що навесні ситуація з електрикою в Україні має покращитися. Тепер триває інтенсивне відновлення генерувальних потужностей і мереж, готується планування до наступного опалювального сезону.
Де ще ворог бив по енергетиці України останнім часом?
У ніч 20 лютого зазнала ворожого удару критична інфраструктура Запоріжжя. Через це без електропостачання залишилась 41 тисяча абонентів.
Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про підготовку Росії до нових атак на українську енергосистему. Водночас, за словами глави Міненерго, ситуація з електропостачанням поступово стабілізується завдяки відновленню та підвищенню температури.
Варто зазначити, що 21 лютого у багатьох областях продовжують діяти погодинні відключення світла. Подекуди до стабілізації ситуації в енергосистемі продовжать застосовуватись екстрені знеструмлення, зокрема в Одеській області.