Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після засідання Енергетичного штабу.

Що відомо про плани росіян обстріляти українську енергетику?

Очільник Міненерго зазначив, що є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетичній інфраструктурі. За його словами, завдання для всіх служб – не лише оперативне відновлення пошкоджених об'єктів, а й максимальна готовність до можливих нових атак.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко також відзначив, що є всі ознаки того, що найближчим часом росіяни знову атакують українську енергетику.

Як відбувається відновлення пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури?

Шмигаль зазначив, що у Києві над відновленням тепло- та електропостачання працюють понад 200 бригад. Окрему увагу приділяють ліквідації наслідків в Одесі та прифронтових регіонах, де ситуація залишається найскладнішою.