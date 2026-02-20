Що відомо про російській удар по Україні?

Ворожа армія використовувала ударні дрони, про що повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

Внаслідок атаки зафіксовано руйнування, а на обʼєкті триває пожежа. Як розповів Корецький, до ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС України.

Це черговий цілеспрямований удар по нашій нафтогазовій інфраструктурі,

– наголосив очільник компанії.

Лише з початку 2026 року Росія атакувала об’єкти "Групи Нафтогаз" понад 20 разів.

Зауважте! Сергій Корецький висловив щиру вдячність працівникам ДСНС та бригадам Нафтогазу, що займаються ліквідацією наслідків цих атак, працюють на межі можливостей і під загрозою повторних обстрілів.

Які ще регіони атакувала Росія?

Близько 6 години ранку росіяни атакували критичну інфраструктуру міста Запоріжжя. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Згідно з його словами, 41 тисячі абонентів була знеструмлена. Зокрема енергетики одразу приступили до ліквідації наслідків, і наразі роботи тривають.

Внаслідок нічного удару у Запоріжжі 8 тисяч споживачів залишаються без електропостачання. Водночас тепло подається у штатному режимі.

Невелика частина будинків тимчасово не заживлена, але протягом кількох годин очікуємо повне відновлення,

– запевнив Федоров.

Він нагадав, що планові відключення, як правило, тривають не більше 4 годин. Після цього світло повертається до будинків містян.

Зверніть увагу! Крім того, стала ситуація і з водопостачанням на території Запорізької області. Це складна робота, яку виконують тисячі фахівців, але вона необхідна для місцевих мешканців.