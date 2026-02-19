Чому важко відновити енергосистему?

Про те, яким є головне завдання для енергетиків, йдеться в інтерв'ю РБК-Україна з Аджа Лябіб.

Єврокомісарка розповіла, що основна проблема полягає в старому обладнанні. Ще радянських часів.

Що стосується ремонту енергетичної інфраструктури, то, по-перше, її потрібно адаптувати. Ми відвідали, наприклад, ТЕЦ-4. Це стара інфраструктура,

– каже Аджа Лябіб.

Вона також зазначила, що перед війною збиралися зробити реконструкцію пострадянського енергетичного об'єкту, однак не встигли. Нині ж головне завдання – знайти технічну допомогу, яка буде сумісна з радянським обладнанням.

Зокрема єврокомісарка додала, що росіяни знають про вразливість старих об'єктів, тому б'ють саме туди.

Чи будуть відключення світла влітку?

В інтерв'ю для NV ексголова правління Укренерго розповів, що є два сценарії розвитку подій в енергетиці.

Володимир Кудрицький каже, що один із них – якщо росіяни припинять обстріли енергосистеми й тоді літо пройде без особливих проблем чи катастрофічних наслідків.

Однак другий варіант – росіяни продовжать масовано обстрілювати енергетику. Тоді літо може бути непростим.

У такій ситуації у нас можуть бути досить неприємні відключення під час періоду літньої спеки. Після того, як закінчиться паводок і, відповідно, зменшиться водність Дніпра і Дністра, – зменшиться виробництво електроенергії на гідроелектростанціях (ГЕС). Це буває зазвичай після травня. І ось період, коли починається літня спека, у ГЕС менше ресурсу, щоб виробляти електроенергію, тому що менше води,

– пояснив Кудрицький.

Водночас за такого розвитку подій ситуація може бути подібною до літа 2024 року. Адже з плановим ремонтом та оновленням потрібно буде ще й ліквідувати наслідки нових обстрілів.

Що відомо про ситуацію в енергетиці?