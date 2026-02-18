Яку альтернативу генерації пропонують в Укренерго?

Про те, які зміни треба реалізувати в енергетиці, йдеться у повідомленні Укренерго.

Дивіться також "Настільки великих дефіцитів ще не спостерігали": як енергокриза б'є по економіці

Так, голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко під час зустрічі з підприємцями в межах СEO Club розповів про виклики в енергосистемі на майбутнє.

Орієнтовно 9,5 гігавата нової генерації енергосистемі України буде потрібно в найближчому майбутньому. Йдеться про високоманеврену газову генерацію, теплові електростанції на біопаливі, установки зберігання енергії та "зелену" генерацію,

– розповів Зайченко.

Очільник компанії додав, що для кожного регіону потрібно враховувати певні особливості. Наприклад, географічні умови чи можливість передачі електроенергії від електростанцій. Саме так вдасться сформувати "мікс", який буде дієвим для конкретного регіону.

Десь є більше сонця і вітру, десь краще зробити ставку на газопоршневі й газотурбінні установки,

– пояснив Віталій Зайченко.

Зокрема він додав, що нині основне завдання держави – знайти інвесторів для будівництва нових видів електростанцій.

Зауважте! Орієнтовна вартість такого будівництва – понад 8 мільярдів євро.

Це виклик для держави та бізнесу, які мають разом налагодити ефективну співпрацю і якнайшвидше. Адже нові електростанції мають з'явитися не через десять років, а теж – якнайшвидше. Особлива увага – для регіонів, де це критично необхідно.

Де саме та скільки нової генерації вже працює?

Доктор технічних наук, експерт Українського інституту майбутнього, Станіслав Ігнатьєв провів своє дослідження у сфері енергетики та розповів для видання "Комерсант Український" про результати.

Так, варто почати з 2024 року, коли Україна вже почала працювати з ідеєю нових потужностей. У той період встановили 945 мегаватів розподіленої генерації. Однак у 2025 році обсяги збільшили. За торік в Україні з'явилося ще 1 862 мегавати потужностей.

Зверніть увагу! Якщо додати потужності за 2024 і 2025 роки – за обсягами генерації отримуємо аналогічні показники до результатів двох середніх атомних енергоблоків.

Лідерами у використанні додаткових потужностей стали:

Львівська область – 396,4 мегавата;

Київська область – 389,6 мегавата;

Харківська область – 243,6 мегавата.

Що відомо про наслідки обстрілів енергетики?

Нещодавно повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів, Україні довелося знизити потужність енергоблоків. Коливання напруги може призвести до аварійних ситуацій, тож енергетикам варто пильнувати стан енергооб'єктів.

Водночас чергові удари ворога в ніч на 18 лютого призвели до аварійних відключень у декількох областях.