Як МАГАТЕ реагує на ситуацію в енергосистемі?

Про те, що каже Рафаель Гроссі про енергетику України, йдеться в повідомленні NV.

Так, гендиректор МАГАТЕ заявив, що Україна знизила потужність восьми атомних енергоблоків, а один зупинила для ремонту через проблеми з обладнанням. Причина – коливання напруги.

Усі реакторні блоки по всій Україні, крім одного, були змушені знизити потужність, а кілька ліній електропередачі поза станціями були відключені,

– зазначив Гроссі.

Також він акцентував, що активність Росії минулих вихідних вкотре була спрямована проти української енергетики, що відповідно вплинуло на роботу АЕС.

Що відомо про розширення місії МАГАТЕ в Україні?

За офіційним повідоленням відомства стало відомо, що Місії Міжнародного агентства з атомної енергії розширили ще на дві важливі електропідстанції в Україні.

Ніхто не виграє від ядерної аварії, особливо від такої, якій можна запобігти, якщо всі ми вживатимемо заходів. З цією метою закликаю до максимальної військової стриманості з усіх сторін,

– сказав Гроссі.

Загалом кількість об'єктів, за якими МАГАТЕ стежить в Україні зросла до 12.

Що ще відомо про роботу АЕС після обстрілів?

Так, українські АЕС відновили потужність на майже 100% після обстрілів Росії. А радіаційний фон залишається в нормі.

Водночас критичні ситуації в енергетиці, коли на АЕС доводиться регулярно знижувати потужність – є не дуже хорошими "дзвіночками". Однак на ядерну безпеку вони не впливають.