Как МАГАТЭ реагирует на ситуацию в энергосистеме?

О том, что говорит Рафаэль Гросси об энергетике Украины, говорится в сообщении NV.

Так, гендиректор МАГАТЭ заявил, что Украина снизила мощность восьми атомных энергоблоков, а один остановила для ремонта из-за проблем с оборудованием. Причина – колебания напряжения.

Все реакторные блоки по всей Украине, кроме одного, были вынуждены снизить мощность, а несколько линий электропередачи вне станций были отключены,

– отметил Гросси.

Также он акцентировал, что активность России в минувшие выходные в очередной раз была направлена против украинской энергетики, что соответственно повлияло на работу АЭС.

Что известно о расширении миссии МАГАТЭ в Украине?

По официальному сообщению ведомства стало известно, что Миссии Международного агентства по атомной энергии расширили еще на две важные электроподстанции в Украине.

Никто не выиграет от ядерной аварии, особенно от такой, которую можно предотвратить, если все мы будем принимать меры. С этой целью призываю к максимальной военной сдержанности со всех сторон,

– сказал Гросси.

В целом количество объектов, за которыми МАГАТЭ следит в Украине возросло до 12.

Что еще известно о работе АЭС после обстрелов?

Так, украинские АЭС восстановили мощность на почти 100% после обстрелов России. А радиационный фон остается в норме.

В то же время критические ситуации в энергетике, когда на АЭС приходится регулярно снижать мощность – являются не очень хорошими "звоночками". Однако на ядерную безопасность они не влияют.