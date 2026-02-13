Как МАГАТЭ реагирует на ситуацию в энергосистеме?
О том, что говорит Рафаэль Гросси об энергетике Украины, говорится в сообщении NV.
Так, гендиректор МАГАТЭ заявил, что Украина снизила мощность восьми атомных энергоблоков, а один остановила для ремонта из-за проблем с оборудованием. Причина – колебания напряжения.
Все реакторные блоки по всей Украине, кроме одного, были вынуждены снизить мощность, а несколько линий электропередачи вне станций были отключены,
– отметил Гросси.
Также он акцентировал, что активность России в минувшие выходные в очередной раз была направлена против украинской энергетики, что соответственно повлияло на работу АЭС.
Что известно о расширении миссии МАГАТЭ в Украине?
По официальному сообщению ведомства стало известно, что Миссии Международного агентства по атомной энергии расширили еще на две важные электроподстанции в Украине.
Никто не выиграет от ядерной аварии, особенно от такой, которую можно предотвратить, если все мы будем принимать меры. С этой целью призываю к максимальной военной сдержанности со всех сторон,
– сказал Гросси.
В целом количество объектов, за которыми МАГАТЭ следит в Украине возросло до 12.
Что еще известно о работе АЭС после обстрелов?
Так, украинские АЭС восстановили мощность на почти 100% после обстрелов России. А радиационный фон остается в норме.
В то же время критические ситуации в энергетике, когда на АЭС приходится регулярно снижать мощность – являются не очень хорошими "звоночками". Однако на ядерную безопасность они не влияют.