Также на этой неделе на ЗАЭС началось техническое обслуживание. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что россияне проведут под контролем МАГАТЭ комплексное обследование и необходимую замену и обслуживание атомного оборудования, которое является залогом атомной безопасности.

Как Украина будет контролировать ЗАЭС?

Петр Андрющенко отметил, что коммуникация с ЗАЭС немного улучшилась. За внешнюю коммуникацию больше отвечает МИД. Последние два предыдущих отчета МАГАТЭ указывают на риски после российских ударов по украинским атомным электростанциям. В частности, впервые упоминается определенная военная активность в районе Запорожской АЭС. Это может повлечь за собой определенную ядерную опасность.

Мы видим, что продолжается коммуникация с точки зрения МАГАТЭ. Поэтому надеюсь, что таким образом мы получим не перемирие, но определенную корректировку с точки зрения зон безопасности, по каким подстанциям россиянам нельзя бить. По крайней мере это будет жестко наказываться со стороны США и других партнеров. Те, которые представляют угрозу опасности,

– сказал он.

Все отключения напрямую имеют влияние на остановку, охлаждения реакторов. От ударов страдает не только ЗАЭС, но и другие атомные электростанции Украины. Нужно совместное международное давление. В частности, со стороны того же МАГАТЭ. Возможно, это приведет к каким-то положительным сдвигам.

Кроме того, на Запорожской АЭС на этой неделе наконец начался плановый ремонт. Говорится о техническом обслуживании. Потому что сейчас непонятно, что там происходит с технической точки зрения.

Например, как мы обслуживаем свои машины раз в год. Но такое обслуживание на ЗАЭС впервые за четыре года, то есть за все годы оккупации. Наконец россияне проведут под контролем МАГАТЭ комплексное обследование и необходимую замену и обслуживание атомного оборудования, которое является залогом атомной безопасности. По крайней мере после этого мы сможем немножко спокойнее спать,

– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Возможно, местами будут привлечены украинские специалисты. Но это еще якобы обсуждается. По крайней мере техническое обслуживание будет проведено в ближайшие недели. Главное – под контролем МАГАТЭ.

Мы узнаем, что в конце концов ЗАЭС не является тотальной опасностью. Это означает, что мы будем больше контролировать ЗАЭС даже дистанционно в том варианте, в котором есть, с точки зрения безопасности. Не с точки зрения получения электроэнергии,

– добавил Андрющенко.

