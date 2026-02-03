Також цього тижня на ЗАЕС почалося технічне обслуговування. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що росіяни проведуть під контролем МАГАТЕ комплексне обстеження та необхідну заміну й обслуговування атомного обладнання, яке є запорукою атомної безпеки.

Як Україна контролюватиме ЗАЕС?

Петро Андрющенко зазначив, що комунікація із ЗАЕС трохи покращилась. За зовнішню комунікацію більше відповідає МЗС. Останні два попередні звіти МАГАТЕ вказують на ризики після російських ударів по українських атомних електростанціях. Зокрема, вперше згадується певна військова активність у районі Запорізької АЕС. Це може тягнути за собою певну ядерну небезпеку.

Ми бачимо, що триває комунікація з погляду МАГАТЕ. Тому сподіваюся, що у такий спосіб ми отримаємо не перемир'я, але певне коригування з погляду зон безпеки, по яких підстанціях росіянам не можна бити. Принаймні це буде жорстко каратися з боку США та інших партнерів. Ті, які становлять загрозу небезпеки,

– сказав він.

Усі відключення напряму мають вплив на зупинку, охолодження реакторів. Від ударів страждає не лише ЗАЕС, але й інші атомні електростанції України. Потрібен спільний міжнародний тиск. Зокрема, з боку того ж МАГАТЕ. Можливо, це призведе до якихось позитивних зрушень.

Крім того, на Запорізькій АЕС цього тижня нарешті почався плановий ремонт. Мовиться про технічне обслуговування. Тому що зараз незрозуміло, що там відбувається з технічного погляду.

Наприклад, як ми обслуговуємо свої автівки раз на рік. Але таке обслуговування на ЗАЕС вперше за чотири роки, тобто за всі роки окупації. Нарешті росіяни проведуть під контролем МАГАТЕ комплексне обстеження та необхідну заміну й обслуговування атомного обладнання, яке є запорукою атомної безпеки. Принаймні після цього ми зможемо трошки спокійніше спати,

– підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

Можливо, місцями будуть залучені українські спеціалісти. Але це ще нібито обговорюється. Принаймні технічне обслуговування буде проведене найближчими тижнями. Головне – під контролем МАГАТЕ.

Ми дізнаємося, що врешті-решт ЗАЕС не є точною тотальної небезпеки. Це означає, що ми будемо більше контролювати ЗАЕС навіть дистанційно у тому варіанті, в якому є, з безпекового погляду. Не з погляду отримання електроенергії,

– додав Андрющенко.

