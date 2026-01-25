Как рассказал 24 Каналу руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, обнародование такой информации на BBC произошло впервые. В материале была информация от людей, которые находились внутри ЗАЭС.

Как Россия хочет использовать ЗАЭС?

Репортаж проиллюстрировали фото на которых видно технику, оружие. Это поможет перевести вопрос ЗАЭС в другую плоскость – с объекта энергетики в военный, что является существенным изменением для международного права. Интересно, что это может помочь исключить Россию из МАГАТЭ.

Тогда россияне не смогут оказывать такое большое влияние на атомную энергетику, распространять свои нарративы. Ведь мы не до конца понимаем это влияние,

– добавил Петр Андрющенко.

Например, Африка является зоной интересов России. Они хотят зайти туда со своими атомными станциями. Если оккупанты не будут в МАГАТЭ, то не смогут этого сделать. Итак, это большая геополитическая игра, которая может принести бонусы Украине и больно ударить по Кремлю.

Что сейчас происходит на ЗАЭС?