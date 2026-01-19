На фоне очередной волны российских атак по энергетической инфраструктуре Украина снова оказалась перед опасным сочетанием военной реальности и информационного давления. Предупреждение ГУР о возможных ударах по подстанциям, обеспечивающих работу атомных электростанций, сразу же вызвали резонанс и тревожные ассоциации с худшими сценариями – вплоть до разговоров о "втором Чернобыле".

Эту тему подхватили и на самом высоком политическом уровне: президент Владимир Зеленский публично подчеркнул, что атаки на энергетику посреди зимы являются не только военным преступлением, но и попыткой сломать международные усилия по завершению войны. В то же время в публичном пространстве начали появляться эмоциональные оценки и гипотетические сценарии, которые сами по себе могут стать инструментом давления и паники.

Насколько реалистичной является угроза ударов по АЭС, действительно ли речь идет о риске ядерной катастрофы, и какую цель на самом деле может преследовать враг, 24 Канал расспросил авиационного эксперта, офицера Воздушных сил в резерве Анатолия Храпчинского.

Что известно об атаках на АЭС?

В разгар зимней кампании российских ударов по энергетической инфраструктуре появились новые тревожные признаки относительно планов врага. Главное управление разведки (ГУР) предупредило, что Россия рассматривает варианты ударов по подстанциям, обеспечивающих работу украинских атомных электростанций и ключевых транзитных линий передачи электроэнергии.

Говорится об объектах, которые непосредственно влияют на стабильность поставок света и тепла населению.

Путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы тотально оказались без света и тепла. По состоянию на середину января 2026 года россия осуществила разведку десяти соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях Украины,

– говорится в сообщении ГУР.

О возможных атаках говорит и президент Владимир Зеленский, которого предупредил руководитель ГУР Олег Иващенко. "Каждый такой российский удар по энергетике в условиях такой жесткой зимы ослабляет и обесценивает усилия ключевых государств, в частности Соединенных Штатов, для окончания этой войны", – подчеркнул президент.

Важно! Сергей Бескрестнов (позывной Flash), специалист в области военных радиотехнологий, в своей публикации 19 января отметил, что промах российских ракет "Искандер" или "Кинжал", которые попадут по реакторам, может превратиться во "второй Чернобыль".

Фактически все наши АЭС находятся вблизи или Беларуси, или оккупированной территории РФ и возможна трагедия коснется всех,

– пишет Flash.

Растягивание ПВО: какой может быть реальная угроза?

Насколько серьезна эта угроза и действительно ли есть опасность "второго Чернобыля"? Об этом 24 Канал поговорил с авиационным экспертом Анатолием Храпчинским.

Анатолий Храпчинский авиационный эксперт, офицер Воздушных сил в резерве Во-первых, спасибо ГУР и Президенту за своевременное предупреждение. Осведомлен – значит вооружен. Однако, когда коллеги начинают публично расписывать сценарии – куда именно, чем ("Искандеры", "Кинжалы") и с каким эффектом можно ударить, – здесь я бы поставил три точки. Публичный BDA (Battle Damage Assessment) гипотетических ударов – не наша задача. У россиян достаточно своих инженеров, чтобы не помогать им экспертными подсказками.

Зачем же эта информация именно сейчас? "Техническая сторона понятна. Удар по реактору – это самоубийство, этого никто делать не будет", – считает Храпчинский.

Реальной же целью могут быть открытые распределительные устройства (ОРУ), по которым они бьют уже давно. Их уничтожение отрезает станцию от энергосистемы и переводит блоки в аварийный режим.

Фактически, это путь к блэкауту, но без "ядерного апокалипсиса".

Стратегическая же цель этого шума, на взгляд Храпчинского, не в энергетике, а в попытке растянуть украинские средства ПВО.

Анатолий Храпчинский авиационный эксперт, офицер Воздушных сил в резерве Контекст прост. Информация об усилении ПВО на Харьковском и других критических направлениях создает для российской авиации реальный дискомфорт. Даже без массовых сбитий, само наличие (или угроза наличия) дальнобойных систем заставляет врага держать дистанцию. Это отодвигает рубежи сброса КАБов, снижает их точность и глубину поражения, ломая планы огневой поддержки наступления. И тут враг достает карту "ядерной угрозы", ставя нас перед выбором: держать небо над фронтом или тянуть дефицитные системы в тыл к АЭС.



Тем более, запускать показательно разведывательные дроны – это чистая демонстрация. У врага есть доступ к иранским и китайским спутниковым данным, а каждую ночь "Шахеды" с камерами и mesh-связью и так собирают весь необходимый массив информации.

То, что мы видим сейчас – это не столько разведка, сколько элемент давления, отмечает Храпчинский в комментарии 24 Каналу. Эксперт призывает не питать иллюзий относительно международного права:

Апеллировать к Женевским конвенциям в войне с Россией – это как читать проповедь террористу с поясом смертника. Их останавливают не параграфы, а физическая невозможность нанести удар или страх получить симметричный ответ.

И не стоит забывать, что Запорожская АЭС в заложниках у россиян с первого дня большой войны. И ни один международный документ этому не помешал. Основная цель врага, чтобы Украина растягивала свою ПВО, говорит эксперт. Поэтому задача украинцев – не паниковать и не бежать переставлять ПВО под диктовку московских вбросов, а хладнокровно считать приоритеты.