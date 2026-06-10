Где самая высокая инфляция в 2026 году

Об этом свидетельствуют данные МВФ в отчете World Economic Outlook за апрель 2026 года, на основе которого сформировали рейтинг стран с самой высокой и самой низкой инфляцией, пишет Visual Capitalist.

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Статус страны с самой высокой инфляцией в мире уверенно держит Венесуэла. Уровень роста цен в этом государстве достиг в этом году целых 387,4%.

Аналитики говорят, что экономика Венесуэлы в течение последнего десятилетия получила серьезный удар. Упаду способствовали политическая нестабильность, управленческие ошибки и массовая эмиграция населения.

В то же время проблемы страны начались уже давно и продолжаются более десятилетия.

Страна длительное время зависит от нефтегазового сектора, имея крупнейшие в мире запасы нефти. После обвала цен на нефть в 2014 году экономическая система начала стремительно деградировать, а инфляция до сих пор остается самой высокой в мире,

– добавляют аналитики.

Второе место в списке стран с самой высокой инфляцией в мире занимает Судан с 75,1%, а замыкает тройку антилидеров Иран с показателем 68,9%.

Фото: Страны с самой высокой инфляцией в 2026 году / 24 Канал

Обратите внимание! Сейчас мировые центробанки продолжают бороться с ценовой нестабильностью через повышение ставок и жесткую монетарную политику. В то же время правительства пытаются сдерживать инфляцию путем сокращения расходов и реформирования бюджетной политики.

Где самая низкая инфляция в 2026 году

На другой стороне рейтинга оказались страны с минимальным ростом цен или даже их падением.

Единственным государством с дефляцией стала Коста-Рика, где цены в 2026 году опустились на -0,4%.

Центральный банк Коста-Рики не ожидает возвращения инфляции к целевому диапазону как минимум до середины 2027 года.

Впрочем экономисты говорят, что снижение цен может выглядеть положительно для потребителей, но длительная дефляция часто вредит экономике:

уменьшается спрос;

доходы бизнеса падают;

низкие цены давят на зарплаты.

Также в число стран с самой низкой прогнозируемой инфляцией входят Аруба, Белиз, Гренада, Панама, Сент-Винсент и Гренадины и Багамы, где показатель около 1% в год.

Фото: Страны с самой низкой инфляцией в 2026 году / 24 Канал