Де найвища інфляція у 2026 році

Про це свідчать дані МВФ у звіті World Economic Outlook за квітень 2026 року, на основі якого сформували рейтинг країн із найвищою та найнижчою інфляцією, пише Visual Capitalist.

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Статус країни з найвищою інфляцією у світі упевнено тримає Венесуела. Рівень зростання цін у цій державі сягнув цього року цілих 387,4%.

Аналітики говорять, що економіка Венесуели протягом останнього десятиліття зазнала серйозного удару. Занепаду сприяли політична нестабільність, управлінські помилки та масова еміграція населення.

Водночас проблеми країни почалися вже давно і тривають понад десятиліття.

Країна тривалий час залежить від нафтогазового сектору, маючи найбільші у світі запаси нафти. Після обвалу цін на нафту у 2014 році економічна система почала стрімко деградувати, а інфляція й досі залишається найвищою у світі,

– додають аналітики.

Друге місце у списку країн з найвищою інфляцією у світі посідає Судан з 75,1%, а замикає трійку антилідерів Іран з показником 68,9%.

Фото: Країни з найвищою інфляцією у 2026 році / 24 Канал

Зауважте! Наразі Світові центробанки продовжують боротися з ціновою нестабільністю через підвищення ставок та жорстку монетарну політику. Водночас уряди намагаються стримувати інфляцію через скорочення витрат і реформування бюджетної політики.

Де найнижча інфляція у 2026 році

На іншому боці рейтингу опинилися країни з мінімальним зростанням цін або навіть їх падінням.

Єдиною державою з дефляцією стала Коста-Рика, де ціни у 2026 році опустилися на -0,4%.

Центральний банк Коста-Рики не очікує повернення інфляції до цільового діапазону щонайменше до середини 2027 року.

Втім економісти говорять, що зниження цін може виглядати позитивно для споживачів, але тривала дефляція часто шкодить економіці:

зменшується попит;

прибутки бізнесу падають;

низькі ціни тиснуть на зарплати.

Також до числа країн із найнижчою прогнозованою інфляцією входять Аруба, Беліз, Гренада, Панама, Сент-Вінсент і Гренадини та Багами, де показник близько 1% на рік.

Фото: Країни з найнижчою інфляцією у 2026 році / 24 Канал