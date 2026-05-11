Що відомо про інфляцію в Європі?

Про те, що відбувається з економікою на тлі війни в Ірані, пише Bloomberg.

Дивіться також Вже цього літа: Україна може отримати кошти із заморожених активів Росії

За останнім опитуванням видання, яке провели від 4 до 7 травня, економісти прогнозують цьогоріч Європейський центральний банк (ЄЦБ) двічі підвищуватиме процентні ставки. І це щонайменше. Підвищення показників на чверть пункту планують на червень та вересень.

Причиною є стрімке зростання інфляції на тлі війни в Ірані. Так, щоб стримати рівень показника, ЄЦБ може підвищувати ставки.

Зауважте! Раніше економісти прогнозували підвищення депозитної ставки лише один раз. Нині показник на рівні 2%.

Щодо інфляції – очікується, що цього року значення зросте до 2,9%. Однак на 2027 рік експерти дають більш оптимістичні прогнози. Так, інфляція має знизитись до 2,1%. А вже у 2028 році показник має вийти на цільове значення ЄЦБ – 2%.

Представники банку занепокоєні ситуацією, адже чітко оцінюють економічну шкоду від війни в Ірані. Раніше членкиня Виконавчої ради Ізабель Шнабель зазначала, що потрібно посилювати монетарну політику, якщо енергетичний шок буде продовжуватись.

Віцепрезидент, який нині йде у відставку, Луїс де Гіндос водночас називав поточну ситуацію "жорсткою" невизначеністю. Зокрема посадовець додав, що на червневому засіданні ЄЦБ головною темою має стати відкриття Ормузької протоки.

Що ще відомо про інфляцію в Європі та в Україні?

Раніше The Wall Street Journal повідомляли, що інфляція в Європі може сягнути 3% і стане найвищим показником від 2023 року.

Причиною залишається війна на Близькому Сході, яка вплинула на світову економіку. Тож, питання торкнулося й України.

Додаткові витрати на енергоносії – газ і електроенергію – призвели до підвищення цін на широкий спектр товарів і послуг. Поки що зростання цін залишається стриманим завдяки високій конкуренції за споживчий попит,

– зазначив Віталій Кравчук.

Старший дослідник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій для Kyiv Post також зазначив, що подальші високі ціни на енергію підвищать інфляційні очікування. Зокрема спричинять вторинні ефекти для інфляції.

Які наслідки війни в Ірані?

Після того як Ізраїль та США почали атакувати Іран, у відповідь країна згодом перекрила Ормузьку протоку. Так, світ залишився без п'ятої частини постачань енергоресурсів.

Як розповів для 24 Каналу інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса, обмеження транспортного шляху – один із ключових наслідків війни. Так, проблема буде навіть не в цінах, а в дефіциті певної продукції.

Наприклад, уже влітку Україна та весь світ можуть відчути дефіцит добрив та засобів проти шкідників. Відповідно, врожай під загрозою, адже не буде чим захищати його. А менша кількість врожаю безпосередньо вплине на ціни продуктів.

Зокрема експерт наголошує, що навіть коли Ормузьку протоку відкриють, ціни на нафту не впадуть відразу, тож це створює додаткові наслідки. За словами Фурси про дешеву нафту до кінця року можна забути.

Водночас для України цей конфлікт має свої впливи. Чим довше буде закритий Ормуз, тим довше Росія продаватиме свої нафту й газ. Тобто виручені кошти підуть проти України, адже так Росія збагатись свій бюджет.