Как работают украинские АЭС?

Сейчас они работают стабильно. Детали на брифинге в Медиацентре Украина сообщил председатель Госатомрегулирования – главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков.

По словам государственного инспектора, радиационный фон на площадках украинских станций остается в пределах нормы.

После ударов России происходит восстановление АЭС. Сейчас восстановлена мощность на 90%,

– заявил он.

Напомним, утром 7 февраля АЭС уменьшили мощность после того, как "военные действия" повлияли на работу подстанций и привели к отключению некоторых линий электропередач, сообщали в МАГАТЭ.

В то же время вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль отметил, что под российским ударом тогда были подстанции и воздушные линии 750 и 330 киловольт – основа энергосети. Более того, враг атаковал генерацию – Бурштынскую и Добротворскую ТЭС.

Что означает разгрузка АЭС?