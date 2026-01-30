Основной целью заседания является усиление дипломатического давления на Россию. Об этом сообщили в издании Bloomberg.

Смотрите также Чернобыльская АЭС потеряла все внешнее электроснабжение, – МАГАТЭ

Как Европа реагирует на ядерную угрозу в Украине?

Срочное заседание совета управляющих Международного агентства по атомной энергетике было проведено по просьбе Нидерландов при поддержке 11 других стран, сообщили дипломаты – Бельгии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Литвы, Люксембурга, Португалии, Румынии и Великобритании.

Украина сталкивается с серьезными новыми рисками для ядерной безопасности в результате российских ударов, направленных на ухудшение состояния энергосистемы. Сейчас три атомные электростанции работающих в стране лишены стабильного снабжения электроэнергии.

Это не только оставляет миллионы украинцев в холоде и темноте во время очень суровой зимы, но и негативно влияет на ядерную безопасность в Украине, подводя угрозу ядерной аварии вплотную к реальности

– заявил посол Нидерландов.

Европейские страны требуют от МАГАТЭ предоставить детальную оценку уязвимости Украины до следующего месяца. Наблюдатели, размещенные в Украине, сейчас инспектируют критически важные подстанции, необходимые для передачи электроэнергии.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сказал, что любое повреждение этой инфраструктуры подрывает ядерную безопасность и его необходимо избегать, добавив, что следует приложить все усилия для обеспечения постоянной доступности и безопасности внешнего электроснабжения.

Все действующие атомные электростанции Украины были вынуждены сократить производство электроэнергии в течение последних недель,

– говорится в заявлении Европейского Союза.

Подстанции обеспечивают стабильность, регулируя передачу электроэнергии высокого напряжения в сети. Хотя в Украине их тысячи, под угрозой находятся 10 ключевых узлов, связанных с атомными реакторами. Их уничтожение может погрузить страну в темноту и спровоцировать радиологическую чрезвычайную ситуацию.

Что известно об украинских АЭС?