Основною метою засідання є посилення дипломатичного тиску на Росію. Про це повідомили у виданні Bloomberg.

Як Європа реагує на ядерну загрозу в Україні?

Термінове засідання ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергетики було проведено на прохання Нідерландів за підтримки 11 інших країн, повідомили дипломати – Бельгії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Литви, Люксембургу, Португалії, Румунії та Великої Британії.

Україна стикається з серйозними новими ризиками для ядерної безпеки в результаті російських ударів, спрямованих на погіршення стану енергосистеми. Наразі три атомні електростанції які працюють в країні позбавлені стабільного постачання електроенергії.

Це не лише залишає мільйони українців у холоді та темряві під час дуже суворої зими, а й негативно впливає на ядерну безпеку в Україні, підводячи загрозу ядерної аварії впритул до реальності

– заявив посол Нідерландів.

Європейські країни вимагають від МАГАТЕ надати детальну оцінку вразливості України до наступного місяця. Спостерігачі, розміщені в Україні, зараз інспектують критично важливі підстанції, необхідні для передачі електроенергії.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі сказав, що будь-яке пошкодження цієї інфраструктури підриває ядерну безпеку і його необхідно уникати, додавши, що слід докласти всіх зусиль для забезпечення постійної доступності та безпеки зовнішнього електропостачання.

Усі діючі атомні електростанції України були змушені скоротити виробництво електроенергії протягом останніх тижнів,

– йдеться у заяві Європейського Союзу.

Підстанції забезпечують стабільність, регулюючи передачу електроенергії високої напруги в мережі. Хоча в Україні їх тисячі, під загрозою перебувають 10 ключових вузлів, пов’язаних з атомними реакторами. Їх знищення може занурити країну в темряву та спровокувати радіологічну надзвичайну ситуацію.

Що відомо про українські АЕС?