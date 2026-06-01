Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Какова цель российских обвинений?

Аналитики напомнили, что второй раз за два дня оккупационное руководство Запорожской АЭС обвинило Украину в якобы ударах по турбинному залу 6-го энергоблока и транспортному цеху.

МИД Украины и Силы обороны Юга опровергли заявления россиян. Они отметили, что подобные обвинения Россия использует как информационный инструмент для оправдания своих действий перед каждым заседанием Совета руководителей МАГАТЭ.

Кстати, представители агентства зафиксировали повреждения машинного зала, соответствующие последствиями удара БпЛА. Однако специалисты не установили, чьи дроны могли поразить объекты.

Зато председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил "симметричными" ударами по украинским АЭС или даже таким объектам НАТО.

Российские чиновники часто выдвигают необоснованные обвинения в украинских ударах по ЗАЭС и гражданских целях, чтобы оправдать свои эскалационные действия и усиление дальнобойных ударов по Украине,

– считают аналитики.

Они также отметили, что Кремль может воспользоваться "нападениями", чтобы оправдать новый массированный удар по Украине, о котором предупреждает президент Владимир Зеленский.

Что сказали о повреждениях в МАГАТЭ?

Специалисты агентства сообщили, что при осмотре обнаружили поврежденный металлический люк доступа, обломки и следы обгоревшего оптоволокна. Также они зафиксировали появление дронов в воздухе и стрельбу вблизи станции. Из-за этого инспекцию приостанавливали.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что такие инциденты несут риск для ядерной безопасности, а атаки на ядерные объекты недопустимы.