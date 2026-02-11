Чи є загроза реакторам і ядерній безпеці?

Росія обстрілює підстанції, які забезпечують роботу українських АЕС, що змушує енергетиків розвантажувати блоки й знижувати виробництво електроенергії. Якщо це відбувається в проєктному режимі, вони не зазнають суттєвого впливу. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

Геннадій Рябцев Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Головне, щоб всі ці розвантаження і всі ці процедури, які відбуваються, були проєктними. Головне – не допускати непроєктних режимів функціонування. Вони ніби й не позначаються на загальних характеристиках. Але десь там можуть накопичуватися ці всі ризики, які потім можуть призвести до аварійного виходу обладнання з ладу. Тому головне, щоб у нас усі роботи, які відбуваються на атомних електростанціях, відбувалися в проєктних режимах експлуатації.

Періодичні удари по підстанціях АЕС, які забезпечують видачу потужності з атомних блоків у мережу, загострюють дефіцит електроенергії в Україні й посилює відключення світла. Остання подібна атака відбулася 7 лютого.

Напередодні генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі закликав до "максимальної військової стриманості", щоб Україна могла виконати ремонти на підстанціях АЕС, яких ті потребують.

Необхідні масштабні ремонтні роботи для підвищення надійності електропостачання українських АЕС та посилення їхньої стійкості до подальших аварій у мережі,

– йдеться в заяві посадовця.

Зауважте! Як повідомили в Міненерго 11 лютого, відновлення на уражених 7 лютого високовольтних підстанціях триває, а атомна генерація досі частково розвантажена.

За словами експерта з енергетики Геннадія Рябцева, прямих ризиків для ядерної безпеки через удари по цих підстанціях немає.

Для того, щоб забезпечити передачу електричної енергії, потрібно провести ремонтні роботи на цих підстанціях. Це жодним чином не впливає на безпеку роботи атомних електростанцій. Воно ніяк не зв'язано, тому що команди на розвантаження блоків віддає оператор системи передачі, тобто Укренерго. Це не блоки просто аварійно зупиняються, а їх розвантажують за командами,

– говорить експерт.

Яка ситуація в енергосистемі зараз?