Какую альтернативу генерации предлагают в Укрэнерго?

О том, какие изменения надо реализовать в энергетике, говорится в сообщении Укрэнерго.

Так, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко во время встречи с предпринимателями в рамках СЕО Club рассказал о вызовах в энергосистеме на будущее.

Ориентировочно 9,5 гигаватт новой генерации энергосистеме Украины потребуется в ближайшем будущем. Речь идет о высокоманевренной газовой генерации, тепловые электростанции на биотопливе, установки хранения энергии и "зеленую" генерацию,

– рассказал Зайченко.

Глава компании добавил, что для каждого региона нужно учитывать определенные особенности. Например, географические условия или возможность передачи электроэнергии от электростанций. Именно так удастся сформировать "микс", который будет действенным для конкретного региона.

Где-то есть больше солнца и ветра, где-то лучше сделать ставку на газопоршневые и газотурбинные установки,

– пояснил Виталий Зайченко.

В частности он добавил, что сейчас основная задача государства – найти инвесторов для строительства новых видов электростанций.

Заметьте! Ориентировочная стоимость такого строительства – более 8 миллиардов евро.

Это вызов для государства и бизнеса, которые должны вместе наладить эффективное сотрудничество и как можно быстрее. Ведь новые электростанции должны появиться не через десять лет, а тоже – как можно быстрее. Особое внимание – для регионов, где это критически необходимо.

Где именно и сколько новой генерации уже работает?

Доктор технических наук, эксперт Украинского института будущего, Станислав Игнатьев провел свое исследование в сфере энергетики и рассказал для издания "Коммерсант Украинский" о результатах.

Так, стоит начать с 2024 года, когда Украина уже начала работать с идеей новых мощностей. В тот период установили 945 мегаватт распределенной генерации. Однако в 2025 году объемы увеличили. За прошлый год в Украине появилось еще 1 862 мегаватта мощностей.

Обратите внимание! Если добавить мощности за 2024 и 2025 годы – по объемам генерации получаем аналогичные показатели к результатам двух средних атомных энергоблоков.

Лидерами в использовании дополнительных мощностей стали:

Львовская область – 396,4 мегаватта;

Киевская область – 389,6 мегаватта;

Харьковская область – 243,6 мегаватта.

Что известно о последствиях обстрелов энергетики?

Недавно сообщалось, что в результате российских обстрелов, Украине пришлось снизить мощность энергоблоков. Колебания напряжения может привести к аварийным ситуациям, поэтому энергетикам стоит следить за состоянием энергообъектов.

В то же время очередные удары врага в ночь на 18 февраля привели к аварийным отключениям в нескольких областях.