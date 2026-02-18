Каков дефицит в энергетике этой зимой?

О том, как нехватка электроэнергии, влияет на украинскую экономику, говорится в Инфляционном отчете НБУ.

Во время дискуссии "Как обстрелы энергосистемы влияют на работу бизнеса?" Артем Вдовиченко, заместитель начальника управления экономического анализа Департамента монетарной политики и Нацбанка, проанализировал отчет.

Столь больших дефицитов электроэнергии мы еще не наблюдали,

– отметил Вдовиченко.

В отчете отмечается, что по предварительному прогнозу зима 2025 – 2026 годов должна была пройти с дефицитом в энергетике на уровне 4%. Однако фактически недостаток почти в 2 раза выше и составляет 7%.

Заметьте! В течение 2025 года нехватка электроэнергии достигала 2%.

Вдовиченко объяснил, что такая разница возникла из-за летнего периода, когда другая погода и ударов по энергетике было меньше.

Однако с наступлением осени 2025 года удары по энергосистеме существенно усилились, на конец года уже были антирекорды. К тому же на ситуацию повлияла холодная зима, ведь средняя температура была ниже нормы на 4 градуса.

Такие низкие температуры приводят к тому, что потребность в электроэнергии увеличивается. Соответственно, если вы не можете покрыть ее через генерацию или через импорт, у вас формируется большой дефицит,

– пояснил представитель НБУ.

Из-за российских ударов НБУ также пересмотрел прогноз на весь 2026 год.

Что происходит с экономикой из-за дефицита в энергетике?

Так, Вдовиченко объяснил, что из-за аварийных ситуаций в энергосистеме прежде всего страдает экономика страны. Недостаток электроэнергии напрямую влияет на темпы роста в экономических процессах.

Мы оценили негативное влияние энергодефицита на ВВП в 2025 году в 0,2%. То есть если бы не было этого негативного влияния, мы бы имели рост экономики на уровне 2%,

– добавил специалист.

В то же время известно, что в 2026 году по предварительному прогнозу недостаток генерации замедлит экономический рост на 0,4%.

Как энергокризис влияет на бизнес?

В программе Украинского Радио Михаил Колесник, профессор Киевской школы экономики, рассказал, что крупные предприятия рискуют остановкой бизнеса.

В частности эксперт отметил, что все генераторы призваны для временной работы, поэтому бизнесу необходимо это учитывать.

Для предприятий, где нужна фиксированная электроэнергия речь идет об отдельных вызовах. Например, если бизнес имеет теплицы и зимой их надо бесперебойно обеспечивать через электроэнергию – нужна заблаговременная подготовка.

Колесник говорит, что большинство таких предприятий действительно готовились и переходили на газовые генераторы. То есть многое зависит от самих владельцев и их цели – работать несмотря на сложную энергоситуацию.

Однако больше всего от энергокризиса может пострадать малый бизнес. Особенно, если не было сбережений на подготовку. Ведь спрос на услуги вырос, но сфера к этому может быть не готовой. Речь идет о кафе, маленькие магазинчики, рестораны или кафе.

Что еще известно об энергоситуации в Украине?

В Киеве возобновили теплоснабжение для 2 600 домов, которые были без тепла после атаки 12 февраля. Однако еще более тысячи домов в Днепровском и Дарницком районах – до сих пор без отопления.

В то же время Россия продолжает атаковать Нафтогаз. С начала широкомасштабной войны россияне обстреляли газовые объекты компании 401 раз. А 2025 год стал антирекордным по количеству обстрелов, по сравнению с прошлыми годами.