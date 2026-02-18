Что происходит в энергосистеме Украины по состоянию на 18 февраля?

Также без электроэнергии остается значительная часть потребителей в Одесской области, о чем пишет Укрэнерго.

Там, где это позволяет ситуация с безопасностью, осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики пытаются как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу.

Сейчас в большинстве областей применяются:

графики ограничения мощности для промышленности;

графики почасовых отключений света для всех категорий потребителей.

В отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения, а предварительно обнародованные графики не действуют. Возвращение к прогнозируемым отключениям состоится после стабилизации ситуации.

Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго вашего региона,

– призвали в компании.

В то же время потребление электроэнергии возросло из-за:

похолодания в большинстве регионов; меньшее количество обесточенных абонентов.

По состоянию на 9:30 среды – 18 февраля – уровень потребления был на 3,5% выше, чем в это время предыдущего дня. Но все еще сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении.

Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00,

– обратились к украинцам в Укрэнерго.

Интересно! Из-за сложных погодных условий на утро полностью или частично были обесточены 42 населенных пункта в Одесской области.

В частности в Минэнерго тоже отметили ситуацию в Одесской области – она остается сложной из-за повреждения оборудования в результате обстрела и из-за неблагоприятных погодных условий. Без электроснабжения остались более 99 тысяч абонентов.

Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

Что еще известно о ситуации в энергетике?