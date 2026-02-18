Что происходит в энергосистеме Украины по состоянию на 18 февраля?
Также без электроэнергии остается значительная часть потребителей в Одесской области, о чем пишет Укрэнерго.
Читайте также "Не просто абстрактные цифры": ООН выделяет сотни миллионов на энергооборудование
Там, где это позволяет ситуация с безопасностью, осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики пытаются как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу.
Сейчас в большинстве областей применяются:
- графики ограничения мощности для промышленности;
- графики почасовых отключений света для всех категорий потребителей.
В отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения, а предварительно обнародованные графики не действуют. Возвращение к прогнозируемым отключениям состоится после стабилизации ситуации.
Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго вашего региона,
– призвали в компании.
В то же время потребление электроэнергии возросло из-за:
- похолодания в большинстве регионов;
- меньшее количество обесточенных абонентов.
По состоянию на 9:30 среды – 18 февраля – уровень потребления был на 3,5% выше, чем в это время предыдущего дня. Но все еще сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении.
Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00,
– обратились к украинцам в Укрэнерго.
Интересно! Из-за сложных погодных условий на утро полностью или частично были обесточены 42 населенных пункта в Одесской области.
В частности в Минэнерго тоже отметили ситуацию в Одесской области – она остается сложной из-за повреждения оборудования в результате обстрела и из-за неблагоприятных погодных условий. Без электроснабжения остались более 99 тысяч абонентов.
Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.
Что еще известно о ситуации в энергетике?
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что цель Путина – это Киев и вся Украина. По его словам, коммунальные и аварийные службы города фактически работают в режиме непрерывного реагирования.
В то же время премьер-министр Юлия Свириденко поручила профильным министерствам и главам ОГА подготовить все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на новые возможные обстрелы в условиях сильных холодов.