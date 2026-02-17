Почему свет не могут давать чаще, чем сейчас?

Например, почему свет не могут давать чаще, но на меньший промежуток времени, рассказали в Минэнерго.

Почему нельзя давать свет "понемногу", но чаще? Это было бы удобно для многих домохозяйств "поймать свет" тогда, когда он так нужен для обновления зарядов,

– говорится в сообщении ведомства.

Украинцам объяснили, что каждый запуск системы – это дополнительный "стресс" для нее. То есть когда включается целый район, то одновременно стартует много чего: лифты, насосы, холодильники, техника, бизнес. Это дает пусковые нагрузки и скачки напряжения.

Постоянный "щелчок" просто сожжет оборудование на подстанциях. А при таких обстоятельствах света может не быть неделями из-за аварии, а не из-за графиков отключений электроэнергии.

Заметьте! Население призвали включать приборы по очереди и беречь технику и общие сети.

Также населению объяснили, почему могут выключать свет, если "прилетело" за целых 500 километров от места, где люди остались без света. Дело в том, что энергосистема – это единый организм.

Если "артерию" перебито на западе, энергетическое "давление" может упасть на востоке,

– добавили в Минэнерго.

Электроэнергия может производиться, но ее физически невозможно доставить из одного региона в другой.

В частности ежесуточно составляется баланс энергопотребления.

Кроме того, определяется уровень дефицита и устанавливается количество очередей отключений, которые необходимо ввести для соблюдения баланса.

Важно! Энергосистема балансируется в режиме реального времени. И для удержания баланса в условиях дефицита применяют графики отключений – чтобы сеть не "легла" полностью от перегрузки.

Напомним, что графики отключений также могут часто меняться. Причина заключается в том, что состояние Объединенной энергетической системы Украины меняется динамично из-за обстрелов и погодных условий. Об этом пишут в Львовоблэнерго.

Распоряжение об объемах и время ограничений предоставляет НЭК "Укрэнерго". Но когда ситуация в энергосистеме меняется, то облэнерго корректирует графики для очередей в соответствии с новыми указаниями.

