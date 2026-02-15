Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко в интервью Financial Times.
Что сказал Кличко о ситуации со светом в Киеве за последние месяцы?
Журналисты отметили, что зимой 2025 – 2026 года жители столицы переживают одни из самых тяжелых условий с начала полномасштабного вторжения. Из-за сильных морозов и массированных ракетных и дроновых атак значительная часть города столкнулась с перебоями электроснабжения, отопления и воды.
Российские удары были направлены, в частности, по ключевым электростанциям, от которых зависит централизованное теплоснабжение Киева.
В начале года без отопления оставалась почти половина многоквартирных домов столицы. Несмотря на постепенное восстановление систем, часть жилья до сих пор остается отключенной.
Если хочешь кого-то убить – стреляй в сердце,
– сказал Кличко, описывая стратегию России по атакам на Киев.
Он также подчеркнул, что главной целью Кремля в войне является не захват отдельных регионов, а вся Украина.
"Главная цель Владимира Путина – не Донецк, не Луганск, не Крым. Его главная цель – Киев и вся Украина. Он хочет уничтожить нашу независимость", – отметил мэр.
По словам Кличко, коммунальные и аварийные службы города фактически работают в режиме непрерывного реагирования: после каждого ремонта российские удары снова повреждают инфраструктуру, заставляя начинать восстановление с нуля. Несмотря на это, дефицит электроэнергии сохраняется по всей стране.
Городские власти вместе с партнерами создали около 1 500 Пунктов несокрушимости, где жители могут согреться, зарядить технику, получить доступ к интернету и базовым услугам.
Влияет ли на ситуацию в Киеве противостояние Кличко и Зеленского?
Отдельно Кличко признал, что реагирование на кризис в энергетике усложняет его давнее политическое противостояние с президентом Владимиром Зеленским. Между сторонами продолжается публичная дискуссия о готовности столицы к зиме и эффективности управления городом во время войны.
Мэр также выступил против проведения президентских выборов без прекращения огня и надежных гарантий безопасности.
Политическая конкуренция во время войны – это плохо,
– заявил он.
В то же время мэр призвал к внутреннему единству, подчеркнув, что раздор играет в пользу России.
"Цель России – внутренняя дестабилизация. Сейчас единство внутри страны является ключом к нашему миру и свободе", – резюмировал Виталий Кличко.
Как власть готовит энергетику к новым возможным вражеским обстрелам?
Премьер-министр Юлия Свириденко поручила подготовить ресурсы для быстрого реагирования на возможные обстрелы, в частности в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях и Киеве. Это происходит на фоне сообщений о вероятных морозах в столице в ближайшие недели.
В ночь на 12 февраля российские войска атаковали Киев ракетами и дронами, оставив почти 2 600 домов без тепла. Мэр Виталий Кличко сообщил, что обстрел повредил объекты критической инфраструктуры.
В то же время Владимир Зеленский заявлял, что будут сделаны выводы в отношении тех, кто "только называется властью" и "делает недостаточно для людей". В то же время он поблагодарил местных руководителей общин и областей, которые работают для улучшения восстановления после обстрелов.