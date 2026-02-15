Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко в интервью Financial Times.

Что сказал Кличко о ситуации со светом в Киеве за последние месяцы?

Журналисты отметили, что зимой 2025 – 2026 года жители столицы переживают одни из самых тяжелых условий с начала полномасштабного вторжения. Из-за сильных морозов и массированных ракетных и дроновых атак значительная часть города столкнулась с перебоями электроснабжения, отопления и воды.

Российские удары были направлены, в частности, по ключевым электростанциям, от которых зависит централизованное теплоснабжение Киева.

В начале года без отопления оставалась почти половина многоквартирных домов столицы. Несмотря на постепенное восстановление систем, часть жилья до сих пор остается отключенной.

Если хочешь кого-то убить – стреляй в сердце,

– сказал Кличко, описывая стратегию России по атакам на Киев.

Он также подчеркнул, что главной целью Кремля в войне является не захват отдельных регионов, а вся Украина.

"Главная цель Владимира Путина – не Донецк, не Луганск, не Крым. Его главная цель – Киев и вся Украина. Он хочет уничтожить нашу независимость", – отметил мэр.

По словам Кличко, коммунальные и аварийные службы города фактически работают в режиме непрерывного реагирования: после каждого ремонта российские удары снова повреждают инфраструктуру, заставляя начинать восстановление с нуля. Несмотря на это, дефицит электроэнергии сохраняется по всей стране.

Городские власти вместе с партнерами создали около 1 500 Пунктов несокрушимости, где жители могут согреться, зарядить технику, получить доступ к интернету и базовым услугам.

Влияет ли на ситуацию в Киеве противостояние Кличко и Зеленского?

Отдельно Кличко признал, что реагирование на кризис в энергетике усложняет его давнее политическое противостояние с президентом Владимиром Зеленским. Между сторонами продолжается публичная дискуссия о готовности столицы к зиме и эффективности управления городом во время войны.

Мэр также выступил против проведения президентских выборов без прекращения огня и надежных гарантий безопасности.

Политическая конкуренция во время войны – это плохо,

– заявил он.

В то же время мэр призвал к внутреннему единству, подчеркнув, что раздор играет в пользу России.

"Цель России – внутренняя дестабилизация. Сейчас единство внутри страны является ключом к нашему миру и свободе", – резюмировал Виталий Кличко.

