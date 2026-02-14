Как к новым морозам готовят регионы, где ситуация хуже всего?

Глава правительства Юлия Свириденко отметила, что хуже всего ситуация с энергоснабжением в 3 областях страны, а также в Киеве, передает Урядовий портал.

Поэтому сложная ситуация в Одесской и Николаевской области после последних атак. То же касается Киева и Днепропетровской области.

Сейчас над восстановлением электроэнергии в столице работают более 60 бригад. Во все дома киевлян также пытаются вернуть тепло.

А вот в Одесской области до сих пор более 130 тысяч абонентов без света. Сейчас энергетики работают над подпиткой населения, а объекты критической инфраструктуры уже подключении.

Свириденко напомнила, что на следующей неделе морозы в Украине снова вернутся, а потому ремонтные бригады делают все, чтобы ускорить восстановление на энергообъектах.

Поручила профильным министерствам и главам ОВА подготовить все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на новые возможные обстрелы в условиях сильных холодов. При необходимости будут разворачиваться дополнительные пункты несокрушимости и генераторы большой мощности,

– заявила премьер-министр.

Какая из стран неожиданно предоставила Украине энергетическую помощь?

После двусторонних переговоров министров иностранных дел Украины и Китая, стало известно, что Пекин решил предоставить Киеву дополнительный пакет энергетической помощи, сообщили в МИД Украины.

В Мюнхене я имел содержательную и продуктивную встречу с главой МИД Китая Ван И. Мы сосредоточились на путях развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей на основе взаимного уважения к территориальной целостности. Я подтвердил заинтересованность Украины в контактах с Китаем на самом высоком уровне,

– прокомментировал встречу министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Кроме того, в рамках программы PURL Швеция выделяет 100 миллионов долларов США для поддержки противовоздушной борьбы Украины, говорится на сайте правительства страны.

Дело в том, что Швеция вместе с Нидерландами, Норвегией и Великобританией будет финансировать совместный пакет общей суммой в 500 миллионов долларов США.

Почему зима 2025 – 2026 года является одной из самых сложных?