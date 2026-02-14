Як до нових морозів готують регіони, де ситуація найгірша?
Очільниця Уряду Юлія Свириденко зазначила, що найгірша ситуація з енергопостачанням в 3 областях країни, а також в Києві, передає Урядовий портал.
Відтак складна ситуація в Одеській та Миколаївській області після останніх атак. Те саме стосується Києва та Дніпропетровської області.
- Наразі над відновленням електроенергії в столиці працюють понад 60 бригад. В усі домівки киян також намагаються повернути тепло.
- А от на Одещині досі понад 130 тисяч абонентів без світла. Зараз енергетики працюють над заживленням населення, а об'єкти критичної інфраструктури вже підключені.
Свириденко нагадала, що наступного тижня морози в Україні знову повернуться, а тому ремонтні бригади роблять усе, щоб пришвидшити відновлення на енергооб'єктах.
Доручила профільним міністерствам та головам ОВА підготувати всі необхідні ресурси для швидкого реагування на нові можливі обстріли в умовах сильних холодів. За потреби розгортатимуться додаткові пункти незламності і генератори великої потужності,
– заявила прем'єр-міністр.
Яка з країн неочікувано надала Україні енергетичну допомогу?
Після двосторонніх перемовин міністрів закордонних справ України та Китаю, стало відомо, що Пекін вирішив надати Києву додатковий пакет енергетичної допомоги, повідомили в МЗС України.
У Мюнхені я мав змістовну і продуктивну зустріч з главою МЗС Китаю Ван Ї. Ми зосередилися на шляхах розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв'язків на основі взаємної поваги до територіальної цілісності. Я підтвердив зацікавленість України у контактах з Китаєм на найвищому рівні,
– прокоментував зустріч міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Крім того, у межах програми PURL Швеція виділяє 100 мільйонів доларів США для підтримки протиповітряної боротьби України, йдеться на сайті уряду країни.
Річ у тім, що Швеція разом з Нідерландами, Норвегією та Великою Британією фінансуватиме спільний пакет загальною сумою в 500 мільйонів доларів США.
Чому зима 2025 – 2026 року є однією із найскладніших?
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що зима 2025/2026 стала однією з найскладніших під час війни, а також одна із найсуворіших через погодні умови.
Очільниця Уряду додала, що в умовах, коли Росія завдає ударів по енергооб'єктах, Україні потрібні набагато більші запаси обладнання та ППО. Тому без допомоги партнерів в цьому питання країни не зможе захищатися ефективно, як раніше.
В Україні знову очікують морози, зокрема в Києві прогнозують до -10 градусів та більше. Втім серед позитивного є те, що морозів до -20 градусів вже не буде, а опади хоч і будуть, втім незначні.