Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв'ю Financial Times.

До теми Діють тимчасові та погодинні графіки: коли не буде світла у Києві та області 15 лютого

Що сказав Кличко про ситуацію зі світлом у Києві за останні місяці?

Журналісти зазначили, що взимку 2025 – 2026 року жителі столиці переживають одні з найважчих умов від початку повномасштабного вторгнення. Через сильні морози та масовані ракетні й дронові атаки значна частина міста зіткнулася з перебоями електропостачання, опалення та води.

Російські удари були спрямовані, зокрема, по ключових електростанціях, від яких залежить централізоване теплопостачання Києва.

На початку року без опалення залишалася майже половина багатоквартирних будинків столиці. Попри поступове відновлення систем, частина житла досі залишається відключеною.

Якщо хочеш когось убити – стріляй у серце,

– сказав Кличко, описуючи стратегію Росії щодо атак на Київ.

Він також підкреслив, що головною метою Кремля у війні є не захоплення окремих регіонів, а вся Україна.

"Головна мета Володимира Путіна – не Донецьк, не Луганськ, не Крим. Його головна мета – Київ і вся Україна. Він хоче знищити нашу незалежність", – зазначив мер.

За словами Кличка, комунальні та аварійні служби міста фактично працюють у режимі безперервного реагування: після кожного ремонту російські удари знову пошкоджують інфраструктуру, змушуючи починати відновлення з нуля. Попри це, дефіцит електроенергії зберігається по всій країні.

Міська влада разом із партнерами створила близько 1 500 Пунктів незламності, де жителі можуть зігрітися, зарядити техніку, отримати доступ до інтернету та базових послуг.

Чи впливає на ситуацію у Києві протистояння Кличка та Зеленського?

Окремо Кличко визнав, що реагування на кризу в енергетиці ускладнює його давнє політичне протистояння з президентом Володимиром Зеленським. Між сторонами триває публічна дискусія щодо готовності столиці до зими та ефективності управління містом під час війни.

Мер також виступив проти проведення президентських виборів без припинення вогню та надійних гарантій безпеки.

Політична конкуренція під час війни – це погано,

– заявив він.

Водночас мер закликав до внутрішньої єдності, наголосивши, що розбрат грає на користь Росії.

"Мета Росії – внутрішня дестабілізація. Зараз єдність всередині країни є ключем до нашого миру та свободи", – резюмував Віталій Кличко.

Як влада готує енергетику до нових можливих ворожих обстрілів?