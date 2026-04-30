Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Яка причина вибухів на Київщині?

Повітряну тривогу у Бучанському, Броварському, Обухівському, Фастівському, Бориспільському, Вишгородському та Білоцерківському районах оголосили орієнтовно о 15:35 через фіксацію ударних безпілотників.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух реактивного БпЛА у напрямку Київської області, зокрема Бориспільського районі з боку Чернігівської області. Згодом стало відомо про роботу сил ППО у регіоні.

Увага! Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– ідеться у повідомленні.

В ОВА закликали громадян залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги та дбати про власну безпеку. Також місцевих просять не фіксувати і не поширювати у мережі роботу української протиповітряної оборони.

Станом на момент публікації жодних додаткових подробиць російської атаки обласна військова адміністрація не вказує. Вочевидь усі деталі потенційних наслідків місцева влада оприлюднить дещо пізніше.

