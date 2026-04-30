Об этом сообщает областная военная администрация.

Какова причина взрывов в Киевской области?

Воздушную тревогу в Бучанском, Броварском, Обуховском, Фастовском, Бориспольском, Вышгородском и Белоцерковском районах объявили ориентировочно в 15:35 из-за фиксации ударных беспилотников.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении реактивного БпЛА в направлении Киевской области, в частности Бориспольского района со стороны Черниговской области. Впоследствии стало известно о работе сил ПВО в регионе.

Внимание! Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям,

– говорится в сообщении.

В ОВА призвали граждан оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности. Также местных просят не фиксировать и не распространять в сети работу украинской противовоздушной обороны.

По состоянию на момент публикации никаких дополнительных подробностей российской атаки областная военная администрация не указывает. Очевидно все детали потенциальных последствий местные власти обнародуют несколько позже.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

