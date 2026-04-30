Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский и Черниговский горсовет.

Какие последствия атаки?

Дмитрий Брижинский проинформировал, что около 10:36 Чернигов оказался под российским обстрелом. Ударный беспилотник попал в административное здание.

Предварительно, в результате атаки пострадали три человека.

Кроме того, фиксируют повреждения окон в частных жилых домах.

К слову, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов над Черниговом. Они летели юго-западным курсом.

Последние атаки на Украину: какие детали?

Почти одновременно Россия вбила дронами по Днепру. От прилета там загорелся автобус и магазин. Известно о по меньшей мере одной жертве и четырех пострадавших.

Ночью 30 апреля под массированным обстрелом была Одесса. В результате вражеских ударов по разным районам города пострадали 20 человек. В частности, повреждены жилые дома, детсад и торговый центр.

Всего с вечера 29 апреля оккупанты запустили 207 воздушных целей. ПВО обезвредила 172 вражеских беспилотника, но зафиксировано попадание одной ракеты и более 30 дронов.