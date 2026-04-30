Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський та Чернігівська міськрада.

Які наслідки атаки?

Дмитро Брижинський проінформував, що близько 10:36 Чернігів опинився під російським обстрілом. Ударний безпілотник влучив у адміністративну будівлю.

Попередньо, внаслідок атаки постраждали три людини.

Крім того, фіксують пошкодження вікон у приватних житлових будинках.

До слова, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів над Черніговом. Вони летіли південно-західним курсом.

Останні атаки на Україну: які деталі?

Майже одночасно Росія вгатила дронами на Дніпру. Від прильоту там спалахнув автобус та магазин. Відомо про щонайменше одну жертву та чотирьох постраждалих.

Вночі 30 квітня під масованим обстрілом була Одеса. Внаслідок ворожих ударів по різних районах міста постраждали 20 людей. Зокрема, пошкоджено житлові будинки, дитсадок та торгівельний центр.

Загалом звечора 29 квітня окупанти запустили 207 повітряних цілей. ППО знешкодила 172 ворожі безпілотники, але зафіксовано влучання однієї ракети та понад 30 дронів.