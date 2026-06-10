Трагічну звістку повідомив міський голова Макарова Вадим Токар.
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Що відомо про Олександра Ковтуна?
Олександр Ковтун народився 20 травня 1980 року в Макарові на Київщині.
З початком повномасштабного російського вторгнення він долучився до оборони рідного селища, а в лютому 2026 року став до лав Збройних Сил України. Військовий служив марксменом десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти військової частини А1910.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
На жаль, 2 червня 2026 року Олександр Ковтун загинув внаслідок удару FVP-дрона на Дніпропетровщині.
З честю виконав свій військовий обов'язок і віддав життя за кожного з нас. Схиляємо голови у пошані до виконаного обов'язку і бережемо в серцях світлу пам'ять про Захисника України,
– написав Вадим Токар.
За його словами, вдома на військового чекав брат, рідні та близькі.
9 червня Олександра Ковтуна поховали на Алеї Слави на кладовищі в Макарові.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Ковтуна. Вічна пам'ять Герою!
Вони віддали життя за Україну
- 8 червня в Києві провели в останню путь музиканта Ярослава Іванова з позивним "Варнак", який загинув 31 травня під час виконання бойового завдання. Прощання відбулося у Михайлівському соборі, а також на майдані Незалежності.
- На жаль, на фронті також загинув колишній співробітник Центру протидії корупції Віталій Цокур. Він пройшов крізь найважчі бої та випробування у складі ССО, а згодом отримав відзнаки за ризики при виконанні бойових завдань.
- Днями стало відомо про загибель старшого сержанта Ігоря Никитенка, який воював ще з 2014 року. Захисник брав участь у важких боях на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині, а також проходив службу у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади та 12 бригади спеціального призначення "Азов".