Трагічну звістку повідомив міський голова Макарова Вадим Токар.

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Що відомо про Олександра Ковтуна?

Олександр Ковтун народився 20 травня 1980 року в Макарові на Київщині.

З початком повномасштабного російського вторгнення він долучився до оборони рідного селища, а в лютому 2026 року став до лав Збройних Сил України. Військовий служив марксменом десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти військової частини А1910.

На жаль, 2 червня 2026 року Олександр Ковтун загинув внаслідок удару FVP-дрона на Дніпропетровщині.

З честю виконав свій військовий обов'язок і віддав життя за кожного з нас. Схиляємо голови у пошані до виконаного обов'язку і бережемо в серцях світлу пам'ять про Захисника України,

– написав Вадим Токар.

За його словами, вдома на військового чекав брат, рідні та близькі.

9 червня Олександра Ковтуна поховали на Алеї Слави на кладовищі в Макарові.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Ковтуна. Вічна пам'ять Герою!

Вони віддали життя за Україну