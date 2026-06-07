Про це повідомив Турбівський селищний голова Ігор Соць.

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Що відомо про загиблого військового?

За словами Соця, Олександр Любарець був справжнім патріотом України. Молодий офіцер мав велике серце та завжди був чесний. Йому було лише 23 роки.

Важко усвідомити, що більше не пролунає його голос, не з'явиться його усмішка, не здійсняться його задуми. Нестерпний біль сьогодні переживають батьки, рідні, друзі, побратими та всі, хто знав Олександра,

– написав Соць.

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У суботу 6 червня у Турбівській громаді українського військового провели в останню путь. Соць наголосив, що жодні слова не зможуть загоїти рану від втрати.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра Любарця. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

На фронті загинув старший сержант Ігор Никитенко, який воював ще з 2014 року. Український захисник брав участь у важких боях на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині, а також проходив службу у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади та 12 бригади спеціального призначення "Азов".

Пішла з життя харківська волонтерка Тіна Пір. Вона була учасницею Громадської організації "П'ятихатки-БАМ". Вона допомагала мешканцям прифронтових та прикордонних територій, а також займалася евакуацією мирного населення.

Стало відомо про ще одну важку втрату України на фронті. Загинув воїн Ярослав Коваль, козак Гром. Ярослава знали тисячі людей, які відвідували Національний заповідник "Хортиця". Там можна було побачити його майстерність володіння всіма видами козацької зброї.