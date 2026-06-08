Подробиці про прощання повідомило видання hromadske.

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Відспівування Ярослава Іванова відбулося у Михайлівському Золотоверхому соборі, після чого траурна колона вирушила до Майдану Незалежності, де продовжилася церемонія.

Попри дощ у столиці, попрощатися з Ярославом прийшли сотні людей – серед них військові та молодь. На прохання його дівчини Катерини багато присутніх були у вишиванках.

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Коротко про службу Ярослава Іванова

Він приєднався до війська у 2022 році, коли йому було 19 років.

Ярослав служив у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр", згодом перейшов до Десантно-штурмових військ, а з 2025 року був у роті радіоелектронної боротьби 3 окремої штурмової бригади.

Крім того, він займався музикою. Під псевдонімом "Варнак" випускав реп-треки про війну, які стали популярними серед військових.

До того ж Ярослав написав книгу-щоденник його зростання у художній формі та ще один прозовий твір у жанрі протокіберпанку про Україну. Водночас ці роботи він не встиг видати.