У фан-зоні та під час самого концерту фанати Макса Коржа закликали до "примирення" на тлі постійних російських обстрілів, і стояли з прапорами та гаслами. Детальніше розповість 24 Канал.

До слова У Росії скасували концерти Ані Лорак через "неоднозначну позицію" щодо війни

У соцмережах розлетілися відповідні фото. На одному з найпопулярніших кадрів видно безліч фанатів Макса Коржа з українськими, російськими, білоруськими, ізраїльськими прапорами й стягами багатьох інших країн. Також видніється гасло: "F*ck politics" ("До біса політику").

Усі ці шанувальники показово "об'єдналися" й стояли разом, демонструючи те, що політика начебто не має значення. Вочевидь, вони забули про те, що повномасштабна війна – це наслідок політичних рішень Кремля.

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Фанати Макса Коржа / Фото з тредсу

Також стали вірусними фото з концерту, де люди з українськими та російськими прапорами стоять зовсім поряд, таким чином нібито показують так зване "примирення".



Українці братаються з росіянами на концерті Коржа / Фото з тредсу

Нагадаємо, Україна щодня потерпає від обстрілів та атак російських окупантів. Лише вранці 8 червня по Одесі вдарили ударними дронами. Постраждало троє людей, які перебували на зупинці громадського транспорту. За ніч Росія випустила по Україні 155 дронів – і всім цим займаються "звичайні" росіяни, які очевидно не прагнуть жодного примирення.

Зазначимо, що багато з тих активістів, які розгортали прапори, прикривали свої обличчя: були в шарфах або балаклавах. Тому в мережі з'явилися сумніви щодо того, чи справді це були українці. Є підозри, що це чергова витівка російської пропаганди. Адже наратив про "братні народи" просуває саме Росія, і це відбувається роками.

Додамо, на попередньому концерті Макса Коржа в Румунії була зовсім інша ситуація. Охоронці забирали прапори в глядачів. А коли фани скандували відоме всім гасло про Путіна, сам Корж попросив кричати тільки його ім'я зі сцени.

Як відреагували в мережі?

Тредс вибухнув обуренням у відповідь на ситуацію, що сталась на концерті Макса Коржа. Ведучий Анатолій Анатоліч нагадав, що війна Росії проти України – це "не розбірки двох кентів" та нагадав про воєнні злочини російських окупантів.

Росіяни вбили сотні цивільних в Бучі. Росіяни взимку намагалися змусити Киян замерзнути. Росіяни гатять сотнями балістичних ракет на день по містах. Росіяни мордують українців в полоні. Росіяни почали цю війну. Це не сварка друзів,

– підкреслив Анатоліч.

Зірковий вчитель Руслан Циганков теж чітко висловив свою позицію та закликав не соромити український стяг, за який кладуть життя. Він різко висловився про примирення з росіянами.

Згадайте всіх близьких та друзів, які поклали життя. Згадайте Бучу, Маріуполь, Ізюм, Охматдит, Оленівку та багато інших злочинів росіян. Це робили звичайні "гражданє", а не їх політики. Ми не маємо їх пробачати. Це неможливо забути та відпустити,

– наголосив Циганков.

"Так виглядає наруга над державними символами та плювок у рану власного народу", – висловився Андрій Задворний.