Про це повідомила російська промоутерська компанія "Стерео Город" на своїй сторінці в інстаграмі.

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Організатори заявили, що органи місцевого управління та адміністрації регіонів не погодили концерти Ані Лорак. Вони додали, що зробили все необхідне для проведення заходів, але не отримали дозвіл.

У низці випадків були вказані формальні причини, а у Владивостоці було отримано пряме розпорядження глави міста скасувати захід під приводом фактів біографії артиста, які не відповідають дійсності,

– йдеться у заяві.

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У Росії скасували концерти Ані Лорак / Фото з інстаграму "Стерео Город"

За повідомленнями російських ЗМІ, концерти Лорак могли скасувати через "неоднозначну позицію" щодо російсько-української війни. Також стверджується, що вона нібито виступала для українських військових.

Сама співачка написала, що "з нетерпінням чекала" на зустріч із шанувальниками, але концерти скасували "через незалежні від неї причини".

Ані Лорак про скасування концертів / Скриншот з інстаграму співачки

Також раніше у російських ЗМІ з'явилась інформація, що брат Ані Лорак, Ігор Куєк, міг постачати дрони для української армії. Як пише телеграм-канал "Свита Короля", артистка не розуміє причини скасування концертів. У команді запроданки кажуть, що вона впевнена, що "все скоро налагодиться".

"Це дуже прикро, вона не знає, що робити. Хтось розпускає ці брудні плітки про неї, мовляв, Ані Лорак допомагала комусь там, брат не там працює. Та хіба вона за брата відповідає? Чому всі Ані Лорак за брата розпинають? Мізуліну, наприклад, ніхто не чіпає, ніхто не питає, де її брат. А те, що Кароліна допомагала, то ви родичам не допомогли б? Ви б не співали, якби вас попросили? Вона ж співачка! Це її покликання – співати", – заявила співробітниця Лорак.

Вона додала, що причиною скасування концертів могла стати "особиста неприязнь".

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