Розмова вийшла на ютуб-каналі FAMETIMETV. В інтерв'ю Кароліна Куєк розповіла про свою музичну кар'єру та нинішнє життя. Вона також торкнулася теми України. Зокрема, артистка заявила, що була змушена виїхати з країни, а також згадала свою участь у Євробаченні-2008, зазначивши, що конкурс був політизованим. Що саме співачка сказала в російському інтерв'ю – читайте далі в матеріалі.

На початку ролика було вказано, що Ані Лорак – діва російського шоубізнесу, яка об'єднує людей музикою і живе "на стороні любові й світла".

Ані Лорак / Скриншот з інтерв'ю на ютуб-каналі FAMETIMETV

Сама артистка зазначила, що хоче "руйнувати всі кордони, бо для кого вони потрібні", а ще нібито мріє про мир.

Чому не можна просто мирно існувати? Це моя мрія якась, щоб люди існували як єдиний людський простір, де царює любов, бо вглибині душі всі хочуть одного й того самого: любові, щастя, добробуту. Все, що ми робимо веде нас до нещастя. Хто ставить ці помилкові цілі? Що не так в системі? Де помилка? Ми повинні, як суспільство прийти до такого знаменника, коли не треба руйнувати іншого, щоб почуватися добре,

– сказала Ані Лорак.

До речі, ще, на думку, артистки, кожна країна зараз відпрацьовує свою карму.

Упродовж інтерв'ю вона зазначила, що ніколи не позиціонувала себе артисткою певної країни, завжди прагнучи бути на міжнародній сцені.

Ані Лорак / Скриншот з інтерв'ю на ютуб-каналі FAMETIMETV

Нагадаємо, що Кароліна Куєк народилася в місті Кіцмань на Буковині.

Що Ані Лорак сказала в інтерв'ю про Україну?

За словами співачки, вона вважає, що реалізувала в Україні все, що могла. Водночас зазначила, що переїзд до Росії був вимушеним через тиск. Її нібито видавлювали з України, вона відчувала травлю.

Це все збіглося після Євробачення. У 2008-2010 роках був пік моїх гастролей в Росії. Я стала народною артисткою України. Ця нагорода і той успіх, який завалився на мене, звичайно викликав неприємні почуття у людей... І нехай історія розсудить, потім воно все спливе одного разу і ми дізнаємося всю правду,

– заявила Ані Лорак.

Інтерв'юерка Лаура Джугелія пригадала слова режисера Олега Бондарчука в інтерв'ю OBOZ.UA, який до початку повномасштабного вторгнення Росії в країну був близьким другом Ані Лорак, про те, що Тіна Кароль разом з командою "грудьми стояли на сторожі українського шоубізнесу й усіма можливими і неможливими способами не пускали Ані Лорак в Україну".

Ця його думка, напевно, не безпідставна, тому що про це говорять всі. Коли я цю лавину на собі відчула, до кого мені піти розбиратися? Я це відчувала на собі... Коли включаються проти тебе на рівні країни, що я повинна зробити,

– прокоментувала це співачка-зрадниця.

Що Ані Лорак сказала про участь в Євробаченні від України?

У 2005 році артистка була однією з головних претенденток на участь у міжнародному пісенному конкурсі. Однак після Помаранчевої революції національний мовник провів додатковий відкритий відбір. До нього долучили ще кілька колективів, які набули популярності під час революційних подій. У підсумку перемогу здобув гурт "Ґринджоли" з піснею "Разом нас багато", що стала неофіційним гімном революції.

У 2008 році Ані Лорак запропонували представити Україну на Євробаченні. Вона прийняла пропозицію, однак, заявила, що відчувала осад, бо конкурс політизований.

Справедливість перемогла. У 2008-му люди голосували за пісню Shady Lady, яку написав Філіп Кіркоров. Тоді було співробітництво та співдружність, бо в нашій міжнародній команді був болгарин Кіркоров, представники Росії, Греції, Вірменії, а також танцюристи з усього пострадянського простору. Ми чудово виступили, завоювали друге місце,

– зазначила артистка.

Після цього, як зазначала сама Лорак, її кар'єра в Росії почала активно розвиватися. Вона стала частіше виступати там із концертами.

Все, що мені хотілося завжди робити – це займатися музикою. Менше всього мені хотілося взагалі в якихось інтригах брати участь, але так виходило, що мене весь час кудись затягували,

– додала зрадниця України.

Що нині відомо про Ані Лорак?